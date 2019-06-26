《經濟通通訊社２６日專訊》旭輝控股（００８８４）夥恆基地產（０００１２）組各佔
５０％股權的合營企業發展合肥市住宅項目，各出資約８﹒９５億元（人民幣．下同）（約
１０﹒２億港元）。
該集團指，以總代價１７﹒３１億元，購入安徽省合肥市濱湖區包河大道以西，南京路以南
的濱湖地段，佔地面積約５﹒０６萬平方米，總規劃建築面積約１１﹒８９萬平方米，平均土地
成本約每平方米１﹒４５萬元，將發展住宅物業。（ｗｈ）
26/06/2019 07:59
旭輝（８８４）夥恒地（１２）拓合肥住宅項目，各出資１０億元
《經濟通通訊社２６日專訊》旭輝控股（００８８４）夥恆基地產（０００１２）組各佔
５０％股權的合營企業發展合肥市住宅項目，各出資約８﹒９５億元（人民幣．下同）（約
１０﹒２億港元）。
該集團指，以總代價１７﹒３１億元，購入安徽省合肥市濱湖區包河大道以西，南京路以南
的濱湖地段，佔地面積約５﹒０６萬平方米，總規劃建築面積約１１﹒８９萬平方米，平均土地
成本約每平方米１﹒４５萬元，將發展住宅物業。（ｗｈ）
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