《日入而息》潤地保利財團１２９億奪啟德地，曾蔭權終極上訴得直

《今天重點》﹡潤地及保利財團以逾１２９億奪啟德住宅地，符預期

﹡波司登（０３９９８）全年賺９﹒８億元人民幣升５９％，派息６港仙

﹡曾蔭權公職人員行為失當罪終極上訴得直；林卓廷指上訴得直不代表不需申

報，促盡快修防賄條例



《即日市況》﹡建行平保收復失地，港股收升３６點報２８２２１，二萬八失而復得



《深滬股市》﹡券商股拖累滬指跌０﹒２％，成交收縮不足４０００億



《美元匯價》﹡鮑威爾言論較預期強硬，美匯短線反彈；歐元最新報１﹒１３６４╱６８，

日圓最新報１０７﹒６７╱７０



《公司業績》﹡凌銳控股（００７８４）年度盈轉虧逾２０４９萬元，不派息

﹡冠忠巴士（００３０６）年度少賺８％至２﹒５４億元，派息１６仙

﹡慕詩國際（００１３０）年度盈轉虧１９７１﹒７萬元，不派息

﹡衍生集團（０６８９３）年度賺近４６７萬升７﹒８倍，不派息

﹡易易壹（００２２１）年度虧轉盈７０３７﹒９萬，不派息

﹡波司登（０３９９８）全年賺９﹒８億元人民幣升５９％，派息６港仙

﹡利標品牌（００７８７）全年虧損收窄至４億美元，不派息



《公司資訊》﹡勝龍國際（０１１８２）Ｐｒｉｍｕｓ股本投資公平值或零，業績帶來虧損

﹡中國恆石（０１１９７）今早宣布停牌，早前公司宣布私有化獲法院批准

﹡華信集團旗下海南銀行持股被法院拍賣，惟無人問津

﹡康寧醫院（０２１２０）河北燕郊輔仁醫院管理協議遭單方終止

﹡卡姆丹克（００７１２）完成建設天津太陽能屋頂分布式發電站

﹡萬里印刷（０８３８５）深圳生產工廠約１００名員工罷工

﹡華金國際（００９８２）與控股股東訂立影片製作服務協議

﹡長和（００００１）旗下ＷｉｎｄＴｒｅ與Ｆａｓｔｗｅｂ部署推意大利

５Ｇ網絡

﹡中電信（００７２８）力爭明年啟動５ＧＳＡ網絡升級

﹡日清食品（０１４７５）控股股東全年多賺１﹒６％，達３４﹒９億日圓

﹡和諧汽車（０３８３６）與浙江合眾新能源汽車簽訂戰略合作協議

﹡創世紀（０１８４９）首掛收０﹒４９元低招股價兩成半

﹡宏利（００９４５）：迷霧何時散？三大主題定環球經濟前景

﹡中集車輛（０１８３９）明天招股，入場費約４０８０﹒７元

﹡中銀香港（０２３８８）稱金融學院可填補香港在金融業領袖人才培育方面

的不足；金融學院可填補香港在金融業領袖人才培育方面的不足；王冬勝稱

金融學院在協助行業發展等方面將擔當重要角色

﹡太興置業（００２７７）去年度純利大跌７６﹒８％，末期息３﹒２仙

﹡匯控（００００５）董事會宣派２０１９年度第一次股息每股０﹒１美元

﹡銀基（００８８６）稱將聚焦酒類業務，冀增加產品種類提升競爭力

﹡聯交所稱星辰通信（０１１５５）進入除牌程序第三階段

﹡巨騰國際（０３３３６）料今年上半年業績將有顯著改善

﹡高陽科技（００８１８）料中期經營溢利按年大幅增加

﹡聯交所稱恆芯中國（０８０４６）下周二起除牌

﹡聯交所將星辰通信（０１１１５）置於除牌程序的第三階段

﹡東亞中國獲母行東亞銀行（０００２３）增資２０億人幣

﹡韓立鐵辭任中國中石（０１１９１）首席財務官，改任公司副總裁

﹡天德地產（００２６６）及凱聯國際酒店（００１０５）非執行董事冼祖昭

被取消非執行董事職位



《國企紅籌》﹡江蘇寧滬（００１７７）出資逾１２億元元人民幣，成立合營大橋公司

﹡中興通訊（００７６３）推下一代８Ｋ大視頻智能機頂盒，可語音遙控電視

﹡中國中冶（０１６１８）向中金出售最多３０﹒６５億人民幣應收帳



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）斥３億元人民幣取得鄭州市住宅地塊



《中國要聞》﹡拱北海關表示首五月經港珠澳大橋進出口貨運量近１０萬噸

﹡官媒表示「趨穩」成樓市新常態，「一城一策」將延續

﹡粵港澳２１家傳媒成立大灣區廣電聯盟

﹡方星海稱中國資本市場擴大開放步伐將穩步加快

﹡農業農村部表示非洲豬瘟疫情受控，惟料全年豬肉供應緊

﹡國家網信辦表示中國法律明文禁止設置後門惡意程序

﹡福建發文推進閩東北、閩西南兩大協同發展區建設

﹡５月水果價格同比大漲３５％，６月或進入季節性下行

﹡銀保監表示首五月保險業原保費收入近２﹒１９萬億元人民幣

﹡中銀協官員稱上市銀行理財業務有序調整，整體穩健

﹡商務部指阿根廷對華洗衣機用電機啟動反傾銷調查

﹡富達國際指經濟下行壓力下，Ａ股仍具吸引力

﹡格力電器１５％股份轉讓：主導方為國資委和格力集團

﹡外交部稱加徵關稅損人害己，盼中美協商解決貿易磨擦

﹡銀保監稱截至５月末全國小微企業貸款餘額逾３５萬億

﹡瑞銀：ＭＳＣＩ新興市場指數中，中國最高權重達四成

﹡大眾公用股東解除及新增質押公司Ａ股，現被質押４﹒４１億股Ａ股

﹡傳鄂爾多斯資源實控人王林祥受查，涉內蒙高官貪腐案

﹡星展稱美國制裁內銀機會不大，內地信用風險屬可控



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０６５２﹒５５點



《其他消息》﹡曾蔭權公職人員行為失當罪終極上訴得直；林卓廷指上訴得直不代表不需申

報，促盡快修防賄條例

﹡保護海濱聯盟政總外示威，籲立會廢「海濱送中」議案

﹡議員批德國庇護兩名被控暴動罪人士影響港司法名聲

﹡劉怡翔稱目標在９月前完成所有派錢程序

﹡張建宗稱將一幅海濱地撥作解放軍用碼頭是港府的責任；張華峰避答提休會

是否避討論軍事碼頭，並稱我只關心金融

﹡港人經找換店匯款內地誤墮陷阱，劉怡翔稱過去三年接３７宗投訴

﹡深股通額度全日流走１﹒４億元，陸股通連續三日淨賣出；滬股通額度全日

流走８億元，外資陸股通淨賣出逾１２億

﹡中原稱５月新界村屋登記１１﹒７億元，創史上第三高；中原按揭為會德豐

新盤提供優惠，按息Ｈ＋１﹒２３％；仲量聯行指５月寫字樓租金升

０﹒３％，工廈市道暢旺；５月二手居屋登記回落８％，利嘉閣料６月降至

４００宗

﹡泛民批休會待續為避討論軍事碼頭，只會令市民更憤怒

﹡韓國總統文在寅：願意在Ｇ２０峰會與日本首相會面

﹡陳德霖：金融學院將與銀行學會等機構合作，發揮最大協同效應

﹡５月整體領綜援個案按月減４２７宗，跌幅為０﹒２％

﹡周五舉行之譴責許智峯議案調查委員會閉門會議改期

﹡銀行公會稱歡迎香港金融學院成立，鞏固香港作為國際金融中心地位

﹡羅兵咸永道稱對今年香港零售預測較過去悲觀，中美談判解決需時

﹡歐洲股市早段牛皮，英股報７４１７微跌５點，德股下滑９點



《移交逃犯》﹡逾千市民遊行至１９個領事館，冀國際關注香港情況

﹡民主派促梁君彥傳召官員到立法會說明是否撤回修訂

﹡郭家麒批政府毫無管治意欲，促政府日內釐清撤回字眼

﹡張建宗稱示威行動令政總不能運作４天但政府並無停頓；張建宗李家超回應

成立獨立調查委員會，稱已有既定機制

﹡張華峰提休會辯論令社會恢復穩定措施，主席停會處理

﹡莫乃光斥建制以休會辯論策略避討論海濱及不信任動議

﹡梁君彥批准張華峰提出休會辯論，稱有逼切需要討論

﹡林卓廷指陳健波指控無實據，斥其言論為民怨火上加油

﹡泛民斥建制派縱容特首漠視民意，致今日社會撕裂局面

﹡外交部重申Ｇ２０不會討論香港問題，批英方干涉內政

﹡梁美芬指郭榮鏗「奴隸」之說侮辱，梁君彥暫停會議

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