《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５３６．８２ 跌 １１．４０點╱０．０４％
標普５００ ２９１３．７８ 升 ３．６０點╱０．１２％
納斯達克 ７９０９．９７ 跌 ２５．２６點╱０．３２％
倫敦富時１００ ７４１６．３９ 跌 ６．０４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２２４５．３２ 升 １６．８８點╱０．１４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５００．７２ 跌 １３．８５點╱０．２５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．７０，歐元兌美元１．１３７０
27/06/2019 07:46
《日出而作》美股偏軟，比特幣創逾１８個月高，油漲金跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５３６．８２ 跌 １１．４０點╱０．０４％
標普５００ ２９１３．７８ 升 ３．６０點╱０．１２％
納斯達克 ７９０９．９７ 跌 ２５．２６點╱０．３２％
倫敦富時１００ ７４１６．３９ 跌 ６．０４點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２２４５．３２ 升 １６．８８點╱０．１４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５００．７２ 跌 １３．８５點╱０．２５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．７０，歐元兌美元１．１３７０
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