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27/06/2019 07:46

《日出而作》美股偏軟，比特幣創逾１８個月高，油漲金跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６５３６．８２　跌　　１１．４０點╱０．０４％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９１３．７８　升　　　３．６０點╱０．１２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９０９．９７　跌　　２５．２６點╱０．３２％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４１６．３９　跌　　　６．０４點╱０．０８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２４５．３２　升　　１６．８８點╱０．１４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５００．７２　跌　　１３．８５點╱０．２５％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．７０，歐元兌美元１．１３７０

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