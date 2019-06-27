《盤前攻略》手機設備與油股或帶動大市氣氛，料恒指高開不足百點

《經濟通通訊社２７日專訊》Ｇ２０國峰會首日即將展開，美股表現依然靠穩，三大指數升

跌不一，其中標指錄得四連跌，英特爾股價急升近３％，據外地傳媒報導指英特爾有計劃出售

８５００項技術專利，有傳該些專利與５Ｇ業務有關；蘋果曾一度重返２００美元關口，惟收市

前未能穩守，但仍升逾２％。道指最終收報２６５３６點，跌１１點或０﹒０４％。納指收報

７９０９點，升２５點或０﹒３２％。標指收報２９１３點，跌３點或０﹒１２％。



＊夜期升近２００點，ＡＤＲ普遍造好＊



港股夜期收報２８３６３點，升１７３點，高水１４１點。

港股ＡＤＲ比例指數升８２點，報２８３０３點。預託證券普遍造好，騰訊升０﹒５９％，

折合港元報３５１﹒０７元。匯控升０﹒２２％，折合港元報６４﹒２９元。中移動跌

０﹒１２％，折合港元報７０﹒２１。友邦升０﹒５１％，折合港元報８３﹒０２元。長和跌０

﹒５９％，折合港元報７６﹒７。中行跌０﹒１２％，折合港元報３﹒２５元。國壽升

０﹒８１％，折合港元報１９﹒０７元。中海油升１﹒１５％，折合港元報１３﹒４３元。中石

化升０﹒９６％，折合港元報５﹒３５元。中聯通升０﹒７９％，折合港元報８﹒５４元。



＊投資者持觀望態度，２８４００遇阻＊



雖然隔晚美股表現靠穩，惟ＡＤＲ及夜期表現造好，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指

數現報２８２９０點，升１０１點或０﹒３６％。隨著美股龍頭科技股造好，預料將會帶動本港

手機設備股上揚。另外，隔晚油價造好，「三桶油」ＡＤＲ已預先抽升，相信本港方面亦會跟隨

。預測手機設備股及油股將會是今日升市動力，但考慮到Ｇ２０國峰會開啟途中，投資者亦不敢

輕舉妄動，相信今早升幅亦在百點之內，於２８４００點左右有明顯阻力。（ｕｌ）

