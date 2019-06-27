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即市新聞

27/06/2019 07:50

《盤前攻略》手機設備與油股或帶動大市氣氛，料恒指高開不足百點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ｇ２０國峰會首日即將展開，美股表現依然靠穩，三大指數升
跌不一，其中標指錄得四連跌，英特爾股價急升近３％，據外地傳媒報導指英特爾有計劃出售
８５００項技術專利，有傳該些專利與５Ｇ業務有關；蘋果曾一度重返２００美元關口，惟收市
前未能穩守，但仍升逾２％。道指最終收報２６５３６點，跌１１點或０﹒０４％。納指收報
７９０９點，升２５點或０﹒３２％。標指收報２９１３點，跌３點或０﹒１２％。
　
＊夜期升近２００點，ＡＤＲ普遍造好＊

　　港股夜期收報２８３６３點，升１７３點，高水１４１點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升８２點，報２８３０３點。預託證券普遍造好，騰訊升０﹒５９％，
折合港元報３５１﹒０７元。匯控升０﹒２２％，折合港元報６４﹒２９元。中移動跌
０﹒１２％，折合港元報７０﹒２１。友邦升０﹒５１％，折合港元報８３﹒０２元。長和跌０
﹒５９％，折合港元報７６﹒７。中行跌０﹒１２％，折合港元報３﹒２５元。國壽升
０﹒８１％，折合港元報１９﹒０７元。中海油升１﹒１５％，折合港元報１３﹒４３元。中石
化升０﹒９６％，折合港元報５﹒３５元。中聯通升０﹒７９％，折合港元報８﹒５４元。
　
＊投資者持觀望態度，２８４００遇阻＊
　　
　　雖然隔晚美股表現靠穩，惟ＡＤＲ及夜期表現造好，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指
數現報２８２９０點，升１０１點或０﹒３６％。隨著美股龍頭科技股造好，預料將會帶動本港
手機設備股上揚。另外，隔晚油價造好，「三桶油」ＡＤＲ已預先抽升，相信本港方面亦會跟隨
。預測手機設備股及油股將會是今日升市動力，但考慮到Ｇ２０國峰會開啟途中，投資者亦不敢
輕舉妄動，相信今早升幅亦在百點之內，於２８４００點左右有明顯阻力。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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