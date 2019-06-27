《國金與投資－曾廣標》黃金抵達目標價之後

《國金與投資》年初在本欄發表的「２０１９年十大預測」時，其中一項預測是「美元到頂

但難大跌，黃金挑戰１４００美元。」現時只是年中，基本上已應驗，金價升至１４００美元樓

上，見六年高位，而其中一個因素，便是美元稍為回落。



＊何時減息影響金價走勢＊



國際金價以美元計價，因此，當美元強勢時，金價難以大升，但近期聯儲局已停止加息並且

減息的消息傳得十分勁，令到金價急促上升，接連衝破多個阻力位，最高升至１４３０美元水平

。不過，當聯儲局主席鮑威爾否定會由於特朗普的政治壓力而急於減息，金價亦略為從高位回落

，１４００美元大關可能仍會有所爭持。



＊特朗普亂出招，各國增持黃金＊



金價今年的利好因素不只是美元和美息見頂，更成為了正在惡化中的地緣政治危機的避險物

。事實上，當特朗普厲行單邊主義，美國的競爭者以至盟國，都在增加黃金儲備，避免持有過多

美元資產。雖然美國債券仍被視為很安全的保值物，但隨著債價上升債息下跌，其吸引力正在減

少，繼俄羅斯大幅減持美債改買黃金之後，與美國正在進行經貿戰的中國，亦開始減持美債增持

黃金。甚至是美國的歐洲盟國以至其他發展中國家的央行，普遍也認為增持黃金較為安全。



＊買金避險已成為國際趨勢＊



今年較早時，由於美元仍強，央行增持仍難大幅推高金價，但及至美息到頂準備回落以及地

緣政治危機進一步惡化，央行、投資或投機大戶、以至各國的平民百姓，都紛紛增持黃金作為避

險，因而令到金價明顯轉勢，在期貨市場沽空黃金的淡友，早已被殺過片甲不留。



除了中國人和印度人一向愛黃金之外，中東國家的婦女亦很重視以黃金作為保值品，特別是

在戰亂的國家，若要逃難時，手上有黃金最實際，因為較之其他珍寶，黃金在各地都可以輕易套

現。



＊美伊軍事對峙，逼升「戰爭溢價」＊



近期，美國和伊朗在中東進行軍事對峙，戰爭隨時一觸即發，同時，伊朗有盟友在阿拉伯一

些以什葉派信眾為主的國家，若戰爭開打，可能會演變成伊斯蘭國家遜尼派與什葉派的「內戰」

，也會影響到石油供應，因此，黃金及石油的「戰爭溢價」（Ｗａｒ Ｐｒｅｍｉｕｍ）都上升

了。



中美經貿戰令到人民幣匯價向下，中國民眾也傾向於買入更多黃金保值，這也是黃金升值的

因素之一。事實上，若果美國對全部來自中國的進口貨品開徵高關稅，人民幣匯價自必會進一步

走弱，及加速中國民眾儲存黃金的興趣。



＊高金價弱點：太多投機者看好＊



多方面的利好因素導致金價再次步入牛市，然而，在看好之餘，也要留意金價短期升勢很急

，在期貨市場，造好的投機者已遠多於造淡者，隨時有可能出現較大型的獲利回吐，令到金價不

再是單邊上升。



或者，金價潛在的回吐，就是在於看好的人太多，而其中一些人只是以孖展形式炒金，只望

賺取差價，而並不是真正的持有者。當大行提高目標價卻隨即升抵及又再次提高目標價時，短期

的金價走勢可能不再是一帆風順了。



＊伊朗若被重轟，金價反而可能調整＊



特朗普被指沒有決心與伊朗開戰，這對金價其實是利好消息，因為緊張局勢持續會令到購金

避險者增加，反之，若美國成功糾集以色列及阿拉伯遜尼派盟國共同向伊朗動武，則接連幾天的

轟炸，可能已足以令伊朗喪失還擊能力，到時，金價會即時大幅回落。當然，要征服伊朗並不容

易，但要令他們沒有太大的還擊能力，以美軍及其中東盟友的實力來說，卻是有較高機會做到的

。因此，不要以為開戰便是金價的另一輪暴升。



＊人民幣匯價，視乎習特能否妥協＊



此外，中美貿易談判亦可能會由於Ｇ２０場外的習特會而有所轉機，若美國暫停向中國全面

開徵關稅，兩國恢復經貿磋商，則氣氛亦會有所緩和，人民幣的匯價亦可望回穩。關稅戰升級定

必兩敗俱傷，特朗普要面對大選連任，理應知所走位。因此，我對習特會保持審慎樂觀。



＊中長線利好金價，若回落可增持＊



總的來說，金價短期內可能會出現整固，但從中長線而言，由於特朗普常胡亂出招，美國息

口將轉為向下，對於金價而言，都是中長線的利好因素，因此，每次回落，都可以考慮增持，可

買實金或黃金ＥＴＦ。《資深評論員 曾廣標》

