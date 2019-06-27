《行內行外－梁崇讓》希望停戰不要停市！

《行內行外》上周提及金融市場總有波動，有人看升，有人看跌，投資者有買入，有沽出，

企業則是有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。



＊政經不明朗，有企業延上市＊



中美貿易戰爆發，全球最大腳踏單車品牌捷安特的製造商「巨大機械」，去年開始已將美國

訂單從中國內地工廠，轉移到台灣進行生產，甚至有將生產線移到歐洲。本港上市公司利豐

（００４９４）因擔心中美貿易戰的影響，宣布其業務不會只集中在中國境內發展，將採取地區

多元化策略。由於６月本港內部政治氣氛轉趨緊張，令市況和經濟前景添上陰霾，出現有企業擱

置在港上市的申請計劃，繼亞太區的最大物流地產平台ＥＳＲ，延遲上市計劃後，長江和記實業

旗下的和黃中國醫藥科技，也決定推延在港上市。可見「政經分不開」這句說話，自古至今仍然

適用，因此在政治或經濟不明的情況下，投資者或企業管理層都會謹慎行事。



＊阿里來港前拆細，方便散戶＊



幸好有失也有得，市傳阿里巴巴將來港作第二上市，這令市場打下了一枝強心針，最感到開

心的自然非港交所（００３８８）莫屬了，重燃起再奪全球集資額一哥寶座的希望。至於阿里巴

巴不懼近日香港的政治環境而回流，相信也是因擔心中美貿易戰升級而影響其在國外上市地位和

集資機會有關。阿里巴巴為了來港上市，近期動作多多，集團行政總裁上周宣布將公司組織架構

重組，同時擬將股份１拆８，相信目的是為方便散戶投資者入市，這對企業來港上市更有信心，

也可擴增融資渠道和令集資金額較容易達標，甚至可把上市定價提高。其實中港兩地的互聯互通

，對在香港上市的國內企業吸資，有極大幫助，內地股民習慣接受較高的市盈率，如阿里巴巴這

類超級企業來港上市，有關當局會否開綠燈，這裏便不多評論了。



＊停市機制能防止大鱷造市？＊



至於有關當局一直擔心市場出現大波動時，容易被有心人借機操縱形勢，從中取利，近日香

港市況不明朗，上周證監會再次宣布，為避免香港淪為國際大鱷的提款機，正研究引入停市機制

，現監管機構既出了口，相信港交所和其他護航者必互相呼應，這機制推出只是遲早的事。不過

，綜觀有關當局的理據實有點似是而非，本末倒置，為何不倡議復設最低佣金制，以制衡國際大

鱷為所欲為低成本的「造市策略」？莫非又是人有我有，順應潮流而傚法？料停市機制對避免本

港成為大鱷提款機的作用並不大！



＊停市後重開難消化大量沽盤＊



本工會一直反對停市機制，因擔心停市後，市場聚集大量沽盤，重開市時隨時出現崩塌式下

跌。想當年１９８７年停市四天，股市重開後，大市出現全線暴跌，市場根本無法在同一時間內

消化大量掛出的沽盤，相信經歷過８７年大股災「血印」教訓的業界人士，聽聞停市人人都心有

餘悸。當然有關當局再次提出此機制，必定會有所改良和加入一些條件，只是擔心所謂冷靜期，

只會加劇投資者的恐慌情緒和非理性情緒，這會否更容易成為大鱷的點心，有仔細想想嗎？至於

現時手持質素較次的細價股散戶投資者，一聽聞停市就會擔心血本無歸，風聲鶴唳也。何況現時

有關當局對公司復牌的條例也諸多挑剔，停市制度有否違背自由市場的原意，實有待大家商榷！



＊實名制或最終擴至所有股票＊



後記：有關當局除了正在研究如何推出停市機制，相信擴大實名制和證券無紙化也會進行諮

詢，實名制現時只適用於互聯互通股票買賣，但為方便有關當局較容易調查洗黑錢或市場操控活

動，有可能會將實名制擴大至所有股票，這論點似乎非常合理，但另一方面，在保障個人私隱方

面，是否存有衝突？事實上，時代的轉變令很多以前所謂禁止和有約束的條例，皆因與時並進，

現變得可行，但是有些卻仍然沒有改善，頓感無奈！無論如何，希望停戰總好過停市了！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

