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即市新聞

27/06/2019 10:46

《投資觀點－施宏毅》金管局能守聯匯？港元掛勾其他資產的可能！

　　《投資觀點》最近港元匯率頻頻接近弱方保證價，金管局不斷出手買入港元，沽出美元。香
港銀行結餘逐漸減少，不少投資者開始懷疑是否可以維持聯繫匯率。今次會跟大家探討金管局的
外匯結餘，探討是否有足夠能力來穩定香港匯率。其次，若果不維持聯繫匯率，還有什麼可能性
去掛勾港元，而哪一個情況對香港的發展是最好呢？
　　首先要知道聯繫匯率的用處是穩定港元，增強在國際間的公信力。香港是小城市，香港貨幣
沒有說服力，掛勾著美元，金管局保證可自己兌換，外資有信心來港做生意。早期香港是使用銀
本位制，到了１９３５年１１月，銀價急升，香港難以履行兌換承諾，棄用銀本位制，跟英磅掛
勾。１９７２年，英國經濟減弱，英鎊掛勾不能穩定港匯。１９８３年１０月１５日公布聯繫匯
率制度，以１美元兌７﹒７５－７﹒８５港元。香港每次脫掛都是因為不能穩定港元，可見穩定
港元是最為重要。
　　但是這制度仍有壞處，就是香港股市變了「國際提款機」，要有足夠的外匯儲備，來穩定匯
率。例如１９９７年，索羅斯狙擊香港市場，沽港元賺息套利，香港最後花了大量外匯儲備，才
可穩定匯率，差點樣整體經濟破裂。而且現在香港最大的出口國是香港而不是中國，掛勾人民幣
而非美元理所當然。因此，坊間不斷分析港元脫掛的可能。
　　其中的一個可能性就是恢復金本位。其實這是顯現貨幣價值最好的工具，但是需要行使這個
制度需要大量黃金。如現在最大黃金穩藏地區就是美國，若然掛勾黃金，匯率會有機會被美國控
制。
　　另外就是與一籃子貨幣掛勾，這制度的好處是能有效地分配貨幣比重，用以穩定匯率。但是
貨幣政策的透明度低，因而被指控貨幣操控。例如，新加坡金管局２０１６年４月讓新元匯率停
止升值，易受其他國家要求升值。
　　最後的是人民幣，中國已是大國，人民幣有充足的說服力。港元應掛人民幣，出口和進口都
依賴中國。若然香港行使者制度，會受惠一帶一路，好讓香港成為人民幣離岸中心賺取外匯差額
和大量借貸利息盈利。
　　總括來說人民幣看似是最好的選擇，但是若果一天中國取消外匯儲備，人民幣能國際間自由
流通，大家不妨想像一下，香港會否成為下一個澳門，港元的存在空間在哪？
《「我要做股神」專頁創辦人　施宏毅》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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