【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２７日專訊》大價股派發股息已陸續「除淨」，藍籌股之中，神華
（０１０８８）末期息８８分人幣，相當約１﹒０３港元，今天除淨；建行（００９３９）末期
息３０﹒６分人幣將於７月２日除淨。國指股之中，近期新聞多多的招行（０３９６８）末期息
９４分人幣，將於７月４日除淨；中國中車（０１７６６）派息１５分人幣，將於明天
（２８日）除淨。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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元征科技（０２４８８） 十送二紅股 ２８╱０６ ３╱７－８╱７ ２４╱０７
環能國際（０１１０２） 二十合一 ０２╱０７ － －
麗珠醫藥（０１５１３） 十送三紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２９╱０７
山東黃金（０１７８７） 十送四紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２１╱０８
東方明珠（００６３２） 二十合一 ０８╱０７ － －
新煮意 （０８１７９） 二供一， １０╱０７ １２╱７－１８╱７ ２２╱０８
供股價２﹒４８仙
浩倫農科（０１０７３） 十合一 １５╱０７ － －
標準資源（０００９１） 二供一， １８╱０７ ２２╱７－２６╱７ ２５╱０８
供股價１２仙
華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －
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表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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中國神華（０１０８８） 末期息人民幣８８分 ２７╱０６
建設銀行（００９３９） 末期息人民幣３０﹒６分 ０２╱０７
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（ｅｃ）