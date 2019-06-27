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即市新聞

27/06/2019 09:10

《專家之言－黃德几》旺旺（００１５１）三大類產品毛利率續增長

　　《專家之言》中美貿易戰前景未明，中央加大力度推出促進消費的政策，料對消費行業有正
面影響。旺旺（００１５１）主要從事生產和銷售三大類產品，包括米果、乳品及飲料類和休閒
食品類，截至今年３月底止年度，收入增長２０７﹒１２億元（人民幣﹒下同），按年上升
２﹒８％，純利升１１﹒６％至３４﹒７７億元，營運利潤升９﹒４％至４５﹒８６億元。受惠
於於持續優化產品組合，以及提升產品於渠道獲利能力，整體毛利率上升２﹒７個百分點至
４５﹒４％。期內，三大業務的毛利率均錄得上升，米果類毛利率上升４﹒１個百分點為
４３﹒２％，乳品及飲料類毛利率升１﹒９個百分點至４７﹒１％，而休閒食品類則由
４２﹒４％升至４４﹒７％。

＊積極發展多元化銷售渠道＊

　　期內，米果類收益按年上升３﹒９％至５８﹒１３億元，主要受惠於年節期間透過電商渠道
推出的米果主品牌，及財年大禮包的銷售。期內，米果類及休閑食品類合計佔集團總收益
５２﹒７％，乳品及飲料類收入佔比為４７％。集團針對產品的升級及差異化，有助帶動銷售。
面對市場競爭，集團積極發展多元化的銷售渠道，例如電商渠道，其中乳飲類三分之一收益是來
自電商渠道。現代渠道，著力於對產品品類、規格、包裝的優化，嘗試推出系統特供包裝產品。
集團亦積極開拓母嬰、冷鏈、自動售貨機、旺仔主題門店等新興消費渠道。隨著網上購物愈來愈
普遍，集團加大與各大電商平台合作，探索新興的零售方式，增加市場份額，

＊股價重上各主要平均線，候低吸納＊
　
　　另外，集團日前宣布以５０００萬元向Ｓａｎ　Ｗａｎｔ收購新鮮雞蛋業務，以此穩定原材
料的供應及價格，並計劃推動智能化生產，不斷優化產線及產品結構。２０１９年３月底，銀行
存款餘額１７１﹒３７億元，總借款為９５﹒１４億元，淨權益負債率為－０﹒５倍。在資金充
裕的情況下，一方面支持業務發展，同時有助未來股份回購和穩定的派息政策。集團的存貨周轉
天數，減少１日至２０１９年３月底的８０日；貿易應收款周轉天數則由２２日增加至１９日。
集團擬派末期息每股０﹒４８美仙，連特別息，合共派２﹒８９美仙。
　　走勢上，５月２８日跌至５﹒５２元止跌回升，重上各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於
％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距，宜候低６﹒２元（港元，下同）吸納，反彈阻力６﹒８元，不跌
穿５﹒８元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有
上述股份）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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