《專家之言－黃德几》旺旺（００１５１）三大類產品毛利率續增長

《專家之言》中美貿易戰前景未明，中央加大力度推出促進消費的政策，料對消費行業有正

面影響。旺旺（００１５１）主要從事生產和銷售三大類產品，包括米果、乳品及飲料類和休閒

食品類，截至今年３月底止年度，收入增長２０７﹒１２億元（人民幣﹒下同），按年上升

２﹒８％，純利升１１﹒６％至３４﹒７７億元，營運利潤升９﹒４％至４５﹒８６億元。受惠

於於持續優化產品組合，以及提升產品於渠道獲利能力，整體毛利率上升２﹒７個百分點至

４５﹒４％。期內，三大業務的毛利率均錄得上升，米果類毛利率上升４﹒１個百分點為

４３﹒２％，乳品及飲料類毛利率升１﹒９個百分點至４７﹒１％，而休閒食品類則由

４２﹒４％升至４４﹒７％。



＊積極發展多元化銷售渠道＊



期內，米果類收益按年上升３﹒９％至５８﹒１３億元，主要受惠於年節期間透過電商渠道

推出的米果主品牌，及財年大禮包的銷售。期內，米果類及休閑食品類合計佔集團總收益

５２﹒７％，乳品及飲料類收入佔比為４７％。集團針對產品的升級及差異化，有助帶動銷售。

面對市場競爭，集團積極發展多元化的銷售渠道，例如電商渠道，其中乳飲類三分之一收益是來

自電商渠道。現代渠道，著力於對產品品類、規格、包裝的優化，嘗試推出系統特供包裝產品。

集團亦積極開拓母嬰、冷鏈、自動售貨機、旺仔主題門店等新興消費渠道。隨著網上購物愈來愈

普遍，集團加大與各大電商平台合作，探索新興的零售方式，增加市場份額，



＊股價重上各主要平均線，候低吸納＊



另外，集團日前宣布以５０００萬元向Ｓａｎ Ｗａｎｔ收購新鮮雞蛋業務，以此穩定原材

料的供應及價格，並計劃推動智能化生產，不斷優化產線及產品結構。２０１９年３月底，銀行

存款餘額１７１﹒３７億元，總借款為９５﹒１４億元，淨權益負債率為－０﹒５倍。在資金充

裕的情況下，一方面支持業務發展，同時有助未來股份回購和穩定的派息政策。集團的存貨周轉

天數，減少１日至２０１９年３月底的８０日；貿易應收款周轉天數則由２２日增加至１９日。

集團擬派末期息每股０﹒４８美仙，連特別息，合共派２﹒８９美仙。

走勢上，５月２８日跌至５﹒５２元止跌回升，重上各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於

％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距，宜候低６﹒２元（港元，下同）吸納，反彈阻力６﹒８元，不跌

穿５﹒８元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有

上述股份）

