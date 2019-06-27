《經濟通通訊社２７日專訊》植華集團（０１８４２）公布招股結果，香港公開招股超購約
７﹒２９倍，一手抽籤３５％，認購５０手穩獲一手；配售股份獲適度超購０﹒１３倍。植華定
價為０﹒５元，估計得款項淨額約４９９０萬元。
該股將於明天在主板掛牌。（ｅｃ）
27/06/2019 16:05
【ＩＰＯ反應】植華公開招股超購７﹒２９倍，一手抽籤３５％
《經濟通通訊社２７日專訊》植華集團（０１８４２）公布招股結果，香港公開招股超購約
７﹒２９倍，一手抽籤３５％，認購５０手穩獲一手；配售股份獲適度超購０﹒１３倍。植華定
價為０﹒５元，估計得款項淨額約４９９０萬元。
該股將於明天在主板掛牌。（ｅｃ）
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