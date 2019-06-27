《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，本周六（２９日）有可能在大阪Ｇ２０
峰會與中國國家主席習近平達成貿易協議，惟強調該協議必須為「好交易」。若兩國繼續存在分
歧，他準備對所有剩餘的中國進口商品徵收關稅。
不過，特朗普續言，可能對價值３０００億美元的中國進口商品清單中的商品徵收
１０％的關稅，而非原先提議的２５％。
特朗普早前曾表示，中方比美方更希望達成協議，而美方對現時的處境非常滿意。（ｍｗ）
27/06/2019 08:33
【貿易開戰】特朗普：有可能與習近平達協議，關稅稅率或降至一成
《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，本周六（２９日）有可能在大阪Ｇ２０
峰會與中國國家主席習近平達成貿易協議，惟強調該協議必須為「好交易」。若兩國繼續存在分
歧，他準備對所有剩餘的中國進口商品徵收關稅。
不過，特朗普續言，可能對價值３０００億美元的中國進口商品清單中的商品徵收
１０％的關稅，而非原先提議的２５％。
特朗普早前曾表示，中方比美方更希望達成協議，而美方對現時的處境非常滿意。（ｍｗ）
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