【貿易開戰】特朗普：有可能與習近平達協議，關稅稅率或降至一成

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，本周六（２９日）有可能在大阪Ｇ２０

峰會與中國國家主席習近平達成貿易協議，惟強調該協議必須為「好交易」。若兩國繼續存在分

歧，他準備對所有剩餘的中國進口商品徵收關稅。

不過，特朗普續言，可能對價值３０００億美元的中國進口商品清單中的商品徵收

１０％的關稅，而非原先提議的２５％。

特朗普早前曾表示，中方比美方更希望達成協議，而美方對現時的處境非常滿意。（ｍｗ）

