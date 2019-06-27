【減息將至】三藩市聯儲總裁：未來幾周數據及元首會面為減息關鍵

《經濟通通訊社２７日專訊》三藩市聯儲行總裁戴利表示，未來幾周非常重要，並將會顯示

市場是否有充足降息的理由，以應對通脹壓力疲弱及美國貿易政策的不確定性。另外，美國的通

脹率一直未能達到美聯儲設定的２％目標，這或為降息提供了理據。

戴利表示，擔心關稅對企業和消費者信心造成影響，且經濟增速低於長期趨勢增長水平，將

不會推高通脹。

戴利在聯儲政策制定委員會沒有投票權，但參與決策討論。（ｍｗ）

