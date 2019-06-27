《經濟通通訊社２７日專訊》三藩市聯儲行總裁戴利表示，未來幾周非常重要，並將會顯示
市場是否有充足降息的理由，以應對通脹壓力疲弱及美國貿易政策的不確定性。另外，美國的通
脹率一直未能達到美聯儲設定的２％目標，這或為降息提供了理據。
戴利表示，擔心關稅對企業和消費者信心造成影響，且經濟增速低於長期趨勢增長水平，將
不會推高通脹。
戴利在聯儲政策制定委員會沒有投票權，但參與決策討論。（ｍｗ）
27/06/2019 08:51
【減息將至】三藩市聯儲總裁：未來幾周數據及元首會面為減息關鍵
《經濟通通訊社２７日專訊》三藩市聯儲行總裁戴利表示，未來幾周非常重要，並將會顯示
市場是否有充足降息的理由，以應對通脹壓力疲弱及美國貿易政策的不確定性。另外，美國的通
脹率一直未能達到美聯儲設定的２％目標，這或為降息提供了理據。
戴利表示，擔心關稅對企業和消費者信心造成影響，且經濟增速低於長期趨勢增長水平，將
不會推高通脹。
戴利在聯儲政策制定委員會沒有投票權，但參與決策討論。（ｍｗ）
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