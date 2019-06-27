《經濟通通訊社２７日專訊》英倫銀行總裁卡尼表示，只有在下一任英國首相在無過渡協議
情況下退出歐盟為首選政策時，英國央行才會下調於８月發布的經濟預測，以反映無協議退歐的
風險。
卡尼續言，這些預測鞏固了英國央行向金融市場發出的主要信息。若英國能夠達成脫歐協議
，利率或將以「有限且漸進」的方式調高。（ｍｗ）
27/06/2019 09:09
【脫歐之後】英央行總裁卡尼：不應將無協議脫歐因素納入經濟預測
《經濟通通訊社２７日專訊》英倫銀行總裁卡尼表示，只有在下一任英國首相在無過渡協議
情況下退出歐盟為首選政策時，英國央行才會下調於８月發布的經濟預測，以反映無協議退歐的
風險。
卡尼續言，這些預測鞏固了英國央行向金融市場發出的主要信息。若英國能夠達成脫歐協議
，利率或將以「有限且漸進」的方式調高。（ｍｗ）
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