《經濟通通訊社２７日專訊》韓國總統文在寅表示，美國與北韓或將舉行第三次峰會，並提
議恢復工作層級的談判。文在寅續言，希望平壤儘早重返談判，讓全球相信其願意去核化的意向
。事實上，自２月美朝領導人的第二次峰會結束後，兩國的工作層級談判已停止。
美國總統特朗普表示，在Ｇ２０峰會期間不會與朝鮮領導人金正恩會面，惟將以不同形式與
金正恩談話。（ｍｗ）
27/06/2019 09:22
【朝鮮局勢】美朝或將舉行第三次峰會，並提議恢復工作級談判
《經濟通通訊社２７日專訊》韓國總統文在寅表示，美國與北韓或將舉行第三次峰會，並提
議恢復工作層級的談判。文在寅續言，希望平壤儘早重返談判，讓全球相信其願意去核化的意向
。事實上，自２月美朝領導人的第二次峰會結束後，兩國的工作層級談判已停止。
美國總統特朗普表示，在Ｇ２０峰會期間不會與朝鮮領導人金正恩會面，惟將以不同形式與
金正恩談話。（ｍｗ）
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