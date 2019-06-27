【朝鮮局勢】美朝或將舉行第三次峰會，並提議恢復工作級談判

《經濟通通訊社２７日專訊》韓國總統文在寅表示，美國與北韓或將舉行第三次峰會，並提

議恢復工作層級的談判。文在寅續言，希望平壤儘早重返談判，讓全球相信其願意去核化的意向

。事實上，自２月美朝領導人的第二次峰會結束後，兩國的工作層級談判已停止。

美國總統特朗普表示，在Ｇ２０峰會期間不會與朝鮮領導人金正恩會面，惟將以不同形式與

金正恩談話。（ｍｗ）

