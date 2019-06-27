《專家之言－李偉傑》習特會前港股料２７６１８至２８６００波動

《專家之言》等了又等的Ｇ２０峰會即將開幕，事前中美雙方已約定在峰會期間會面，期待

已久的「習特會」事隔半年後再次出現。還記得去年１２月中美雙方達成進行協商會談，在今年

五月初美國總統特朗普對早前的十一輪中美貿易會談未能達成協議表示不高興後隨即調高關稅，

第１２輪會談雖然繼續進行，但沒有改變任何情況。經過一個多月的的沉澱及整固，經過兩國元

首通電後，確立Ｇ２０峰會期間進行半年後首次會面，投資氣氛１８０度改變。

港股近期剛好反彈至２８５００點附近水平，除了是１００天移動平均線外，亦是在四月份

高位３０２８０點至６月４號低位２６６７１點之跌幅的反彈０﹒５倍水平，初步看已經反彈完

畢，預料繼續在２７６１８點（約２５０天線）至２８６００點水平波動，「習特會」前兩國將

繼續增加談判籌碼，相關消息料對市場帶來一定震盪壓力，再者，在２７７００點水平見牛證重

貨區，不排除未來震盪幅度將進一步加大。



＊港股下周起望緩慢升勢，目標２９５００＊



預計在下周開始，港股可再次出現緩慢上升勢頭，因預計港股有望複製今年年初形態，比較

樂觀目標可望２９５００點水平，市場投資氣氛獲得改善。除帶動藍籌股份受惠外，優質半新股

亦有望提高估值，在近期市況較差時期新股中國東方教育（００６６７），剛好遇着市況低迷下

而上市，股價雖然一度表現不似預期，但隨着市況回穩，股價已從上招股價之上。



＊東方教育前景可期，股價有力挑戰１３元＊



東方教育集團主要在內地就烹飪技術、訊息科技、互聯網技術以及汽車服務方面提供職業技

能教育服務。根據弗若斯特沙特沙利文資料，新東方烹飪在烹飪培訓、汽車服務、信息技術以及

互聯網科技，這三大行業的提供技術技能教育服務，處於中國領先地位，平均培訓人次計中國東

方教育在國內領域均排名第一。另外，投資者陣容的十分吸引眼球，其中包括有挪威央行、大摩

資管、高瓴及貝萊德等，而本次上市集資所得用途４５％將用作購買土地及建設設施，另外資金

大部份將用作建立學校及提升學校設施等用途，前景值得期待，假若能企穩招股價水平，預料中

線有機會獲得大約１５％上升空間，挑戰１３元水平。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

