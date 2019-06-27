《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普再次批評，聯儲局主席鮑威爾工作表現強差人
意，並重申有權將他辭退或降職。又指，歐洲央行行長德拉吉更能做好調控貨幣相關政策。事實
上，歐洲央行已做好準備，有需要時，將推出措施刺激歐洲經濟。
特朗普於訪問時表示，中國等國家已推出刺激經濟措施，若中國繼續讓人民幣貶值，美國則
無法在公平環境下與其競爭，故一再要求聯儲局減息。（ｍｗ）
27/06/2019 09:51
【減息將至】特朗普再斥鮑威爾表現差，重申有權辭退或將其降職
《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普再次批評，聯儲局主席鮑威爾工作表現強差人
意，並重申有權將他辭退或降職。又指，歐洲央行行長德拉吉更能做好調控貨幣相關政策。事實
上，歐洲央行已做好準備，有需要時，將推出措施刺激歐洲經濟。
特朗普於訪問時表示，中國等國家已推出刺激經濟措施，若中國繼續讓人民幣貶值，美國則
無法在公平環境下與其競爭，故一再要求聯儲局減息。（ｍｗ）
|中國故事27/06/2019
地方白酒龍頭 古井貢酒甘香味醇
|專訪27/06/2019
David Webb：沽空林鄭 香港成中美磨心
|國際動態27/06/2019
偷渡美國悲歌 薩爾瓦多父女溺斃
|生財有道26/06/2019
【延期年金】有得扣稅但追不到通脹？一個指標讓你比較回報！
|生財有道26/06/2019
【延期年金】專家仍認同投資價值 優質公司非保證回報有機會達標
|中國故事26/06/2019
【華為之道三之二】15年備胎一夜轉正 預見危機須「革自己命」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰