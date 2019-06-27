【減息將至】特朗普再斥鮑威爾表現差，重申有權辭退或將其降職

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普再次批評，聯儲局主席鮑威爾工作表現強差人

意，並重申有權將他辭退或降職。又指，歐洲央行行長德拉吉更能做好調控貨幣相關政策。事實

上，歐洲央行已做好準備，有需要時，將推出措施刺激歐洲經濟。

特朗普於訪問時表示，中國等國家已推出刺激經濟措施，若中國繼續讓人民幣貶值，美國則

無法在公平環境下與其競爭，故一再要求聯儲局減息。（ｍｗ）

