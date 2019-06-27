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27/06/2019 11:44

【Ｇ２０】中美據報同意Ｇ２０峰會前，就貿易摩擦等問題暫時休戰

　　《經濟通通訊社２７日專訊》外媒引述消息人士報道指，美國總統特朗普與中國國家主席習
近平，已同意於周末Ｇ２０峰會前，就貿易摩擦等問題暫時休戰。
　　據悉，該項協議將暫停美國下一輪對另外３０００億美元中國商品加徵關稅的行動，而協議
細節將由兩國同步發布新聞稿，惟不以聯合聲明的方式公布。（ｍｗ）

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