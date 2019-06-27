【外企動向】微軟及任天堂等公司指美國對華徵關稅破壞其盈利能力

《經濟通通訊社２７日專訊》微軟（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）、任天堂（Ｎｉｎｔｅｎｄｏ）

及索尼（Ｓｏｎｙ）發布聯合聲明稱，美國對中國進口商品加徵關稅的措施，將導致視頻及遊戲

機業務的供應鏈受到嚴重破壞，令有關成本大增，並衝擊其盈利能力。

據悉，去年出口至美國的遊戲機中，高達９６％是「中國製造」。２５％新關稅措施將為美

國消費者帶來額外８﹒４億美元的負擔，嚴重影響該分部的銷售量。（ｍｗ）

