《經濟通通訊社２７日專訊》微軟（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）、任天堂（Ｎｉｎｔｅｎｄｏ）
及索尼（Ｓｏｎｙ）發布聯合聲明稱，美國對中國進口商品加徵關稅的措施，將導致視頻及遊戲
機業務的供應鏈受到嚴重破壞，令有關成本大增，並衝擊其盈利能力。
據悉，去年出口至美國的遊戲機中，高達９６％是「中國製造」。２５％新關稅措施將為美
國消費者帶來額外８﹒４億美元的負擔，嚴重影響該分部的銷售量。（ｍｗ）
27/06/2019 14:15
【外企動向】微軟及任天堂等公司指美國對華徵關稅破壞其盈利能力
《經濟通通訊社２７日專訊》微軟（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）、任天堂（Ｎｉｎｔｅｎｄｏ）
及索尼（Ｓｏｎｙ）發布聯合聲明稱，美國對中國進口商品加徵關稅的措施，將導致視頻及遊戲
機業務的供應鏈受到嚴重破壞，令有關成本大增，並衝擊其盈利能力。
據悉，去年出口至美國的遊戲機中，高達９６％是「中國製造」。２５％新關稅措施將為美
國消費者帶來額外８﹒４億美元的負擔，嚴重影響該分部的銷售量。（ｍｗ）
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