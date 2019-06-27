《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普要求印度撤回本月實施的報復性關稅，稱「無
法接受」該關稅安排。特朗普在推特發文稱，期待在Ｇ２０峰會與印度總理莫迪會面，以討論兩
國關稅問題。
事實上，美國本月取消對印度的貿易優惠待遇後，印度其後宣布對２８項美國商品提高關稅
。（ｍｗ）
27/06/2019 15:34
【國際要聞】特朗普：要求印度撤回對美國商品實施報復性關稅
《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普要求印度撤回本月實施的報復性關稅，稱「無
法接受」該關稅安排。特朗普在推特發文稱，期待在Ｇ２０峰會與印度總理莫迪會面，以討論兩
國關稅問題。
事實上，美國本月取消對印度的貿易優惠待遇後，印度其後宣布對２８項美國商品提高關稅
。（ｍｗ）
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