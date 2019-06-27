港股午後升幅略收窄，現報２８５０６升２８４點

《經濟通通訊社２７日專訊》港股今早高開１３０點報２８３５２點，旋即收復５０天線（

約２８３４５點），隨著Ａ股升勢帶動，半日收升３２０點或１﹒１３％，報２８５４２點。午

後開市不久，港股更一度最多升３３１點，高見２８５５３點，逼近百天線（約２８５６８點）

。現時港股升幅收窄至２８４點或１﹒０１％，報２８５０６點，主板成交４４３﹒６６億元。

國企指數報１０８９０，升１２４點或升１﹒１５％。

上證綜指報３０００，升２４點或０﹒８２％，成交１４３６﹒２４億元人民幣。深成指報

９２４９，升１２７點或１﹒３９％，成交１８２３﹒０４億元人民幣。

有內地媒體引述中興通訊（００７６３）高層表示，公司５Ｇ基站全球發貨已經超過５萬個

，而５Ｇ晶片已發展到第三代產品。手機設備股和５Ｇ概念股午後繼續向上，中興通訊飆

５﹒９８％，報２３﹒０５元；瑞聲（０２０１８）升３﹒１４％，報４４﹒３５元；舜宇

（０２３８２）升２﹒１１％，報７９﹒８元。



表列十大升跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒０５元 升３﹒２７％

萬洲國際（００２８８） ８﹒１３元 升３﹒０４％

瑞聲科技（０２０１８） ４４﹒２５元 升２﹒９１％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒３０元 升２﹒６１％

吉利汽車（００１７５） １３﹒４０元 升２﹒２９％



中國人壽（０２６２８） １９﹒３４元 升２﹒２２％

中國旺旺（００１５１） ６﹒４９元 升２﹒２０％

舜宇光學（０２３８２） ７９﹒８５元 升２﹒１８％

中國聯通（００７６２） ８﹒６４元 升２﹒０１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７１元 升１﹒９６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

