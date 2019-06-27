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即市新聞

27/06/2019 09:23

內房走勢向好，港股高開１３０點報２８３５２點，國指升２３點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ｇ２０國峰會舉行期間，亞洲股市表現不一，日經現時升７６
點，首爾指數跌１點，港股今早高開，恆安國際（０１０４４）獲匯證唱好，股價急升逾２％，
另外內房股表現出眾，碧桂園（０２００７）、潤地（０１１０９）分別升１﹒８７％及
１﹒１７％。氣氛良好引領港股高開１３０點或０﹒４６％，報２８３５２點，主板成交
１５﹒２３億元；國企指數開報１０８２４點，升５８點或０﹒５４６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒７％，報６４﹒６元；港交所（００３８８）
升０﹒６６％，報２７５元；騰訊（００７００）升０﹒４％，報３５０﹒４元；中移動
（００９４１）升０﹒５７％，報７０﹒７元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２４％，報
８２﹒８元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆安國際（０１０４４）　　　５７﹒３５元　　　升２﹒１４％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１１﹒９８元　　　升１﹒８７％
　　中信股份（００２６７）　　　１１﹒２６元　　　升１﹒２６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５１﹒００元　　　升１﹒１９％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３４﹒５５元　　　升１﹒１７％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０３﹒５０元　　　升０﹒９８％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１２﹒５８元　　　升０﹒９６％
　　中石化　（００３８６）　　　　５﹒３５元　　　升０﹒９４％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１９﹒０８元　　　升０﹒８５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　７８﹒８０元　　　升０﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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