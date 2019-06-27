《盤後部署》Ｇ２０峰會後港股走勢始明朗，短線續於百天線拉据

《經濟通通訊社２７日專訊》市場觀望本周六（２９日）的習特會能否進一步緩解美中貿易

爭端，歐美股市隔晚（２６日）窄幅變動。港股今日期指日，繼昨日反彈３６點後，今早高開

１３０點，報２８３５２點，旋即收復５０天線（約２８３４５點），隨著Ａ股股王茅台突破千

元人幣大關，帶動滬指重上三千關，並刺激中資金融股造好。

其後更有消息指，中美兩國初步同意暫停貿易戰升級，而美國總統特朗普會給予６個月時間

讓中美雙方達成貿易協議，港股升幅更不斷擴大，最終全日以最高位，升３９９點或

１﹒４２％，報２８６２１點，升破１００天線（２８５６８點）。全日成交額７８４﹒３１億

元，按日升２１％。

國企指數收報１０８９７點，升１３１點或１﹒２２％。

Ａ股方面，上證綜指未能守穩三千關，收報２９９６點，漲２０點或０﹒６９％。深成指收

報９２３９點，升１１７點或１﹒２８％。兩市成交４７５８億人幣，按日大增２１﹒５％。



＊美國經濟數據不樂觀，年內減息機率達百分之一百＊



環球股市近期主要受聯儲局貨幣政策及中美貿易形勢所牽制，隨著美國今月公布的一系列經

濟數據強差人意，加上中美貿易局勢持續不明朗，聯儲局亦多次放鴿，帶動港股於今月中開始反

彈。儘管聯儲局主席鮑威爾此前表明，局方不會受短期政治壓力影響，且必須不受金融市況的影

響，市場對未來減息的憧憬有所降溫。然而，美國多項經濟數據遜市場預期，而昨日公布的５月

耐用品訂單按月下跌１﹒３％，跌幅高於市場預期的下跌０﹒１％，並已連續兩個月回落。另外

，今月初公布的５月非農數據只有７﹒５萬份，遠低於預期的１８﹒５萬份。

今日本港時間八點半，美國會公布第一季國內生產總值（ＧＤＰ），預期按季增３﹒１％，

與前值相若。下周一（１日）美國亦會公布製造業數據，預期六月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ錄得

５１﹒５，低於上月的５２﹒１。事實上，中美貿易爭端未解決下，市場均對美國往後公布的經

濟數據感到悲觀。據利率期貨數據顯示，７月、９月、１０月及１２月的減息機率高達

１００％，因此年內減息應勢在必行。



＊貿易戰充滿變數，惟Ａ股造好港股可穩守５０天線＊



Ｇ２０國峰會今日正式開幕，而最受市場矚目的「習特會」則將會於本周六（２９日）舉行

。在會議舉行前夕，就有消息指，中美兩國初步同意暫停讓貿易戰進一步升級，更傳出特朗普會

給予六個月時間進行談判而達成協議。不過，中美官方仍就相關事宜發表聲明，故一切仍要待官

方的為準，因此若雙方的新聞稿未如預期，港股會回吐部分今日升幅。

此外，特朗普指出，願意暫停對下一輪逾３０００億美元中國貨加徵關稅，但同時又指出，

若未能與中方達成協議，隨時準備好對上述貨品加徵關稅。貿易戰形勢充滿變數，但考慮到Ａ股

近日走勢及成交同時轉好，人民幣今日亦擺脫弱勢，而建行（００９３９）下周二（２日）除淨

，加上內銀股估值仍算吸引，短期內應繼續會有資金流入，預期港股應可穩守在５０天線上。貿

易戰消息始終主導大市，料要待Ｇ２０峰會後，才能確認港股能否進一步向上，預期港股會在百

天線附近拉据。（ｔｔ）

