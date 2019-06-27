《台股攻略－馮偉明》台股升１２１點，收復周線

《台股攻略》台股今日（２７日）升１２１﹒３５點，收報１０７７３﹒９點，成交金額增

至新台幣１２４３﹒３５億元。

受中美貿易戰暫緩的消息刺激，台股今日造好，台積電升２﹒５６％，收新台幣２４０﹒５

元，收復月線；大立光今日表現強勢，終場升５％，收新台幣３８８５元，收復５日線；鴻海則

升１﹒４４％，收新台幣７７﹒４，同樣站回５日線。受惠蘋果訂單出貸消息刺激，玉晶光今日

股價大漲，升超過４％，並帶動光學族群包括大立光及亞光強升超過５％，揚明光及今國光也升

超過１﹒５％。市場對Ｇ２０特習會結果抱樂觀態度，５Ｇ概念股今日再度走強，聯茂亮燈漲停

，楠梓電強升超過８％，建榮升超過６％，久威及柏承升超過３％，欣興、嘉聯益、華通、金像

電也升超過２％。

目前市場仍樂觀看待Ｇ２０特習會的協商結果，若大市明日（２８日）仍站穩季線之上，下

周台股的走勢該會更加明朗，指數有機會上攻１１２００點。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

