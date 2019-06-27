傳中美半年時間進行貿談，港股現漲３６９點報２８５９１破百天線

《經濟通通訊社２７日專訊》港股午後繼續發力向上，有報導指中美雙方同意暫停貿易戰進

一步升級並恢復貿易談判，美國總統特朗普會給予６個月時間讓中美雙方達成貿易協議。受消息

影響，港股午後突破百天線（２８５６８點），並一度高見２８６００點。

現時，恆指報２８５９１，升３６９點或升１﹒３１％，主板成交５７９﹒７６億元。上證

綜指收報２９９６，升２０點或升０﹒６９％，成交２０８３﹒４６億元人民幣。

濠賭股愈升愈有，銀娛（０００２７）升近４％為暫時最佳藍籌，金沙（０１９２８）亦升

逾２％。另外，手機設備股、貿易戰相關股升幅逐漸擴大。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒０９％，報６４﹒８５元；港交所（００３８８）

升１﹒１７％，報２７６﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒０９％，報３５２﹒８元；中移動

（００９４１）升１﹒４９％，報７１﹒３５元；友邦（０１２９９）升１﹒５１％，報

８３﹒８５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５２﹒２０元 升３﹒５７％

萬洲國際（００２８８） ８﹒１７元 升３﹒５５％

中國旺旺（００１５１） ６﹒５４元 升２﹒９９％

瑞聲科技（０２０１８） ４４﹒２５元 升２﹒９１％

舜宇光學（０２３８２） ８０﹒３５元 升２﹒８２％



吉利汽車（００１７５） １３﹒４６元 升２﹒７５％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒３０元 升２﹒７３％

石藥集團（０１０９３） １２﹒８０元 升２﹒７３％

中國人壽（０２６２８） １９﹒４２元 升２﹒６４％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒２５元 升２﹒４８％

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（ｕｌ）

