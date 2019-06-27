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即市新聞

27/06/2019 15:03

傳中美半年時間進行貿談，港股現漲３６９點報２８５９１破百天線

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港股午後繼續發力向上，有報導指中美雙方同意暫停貿易戰進
一步升級並恢復貿易談判，美國總統特朗普會給予６個月時間讓中美雙方達成貿易協議。受消息
影響，港股午後突破百天線（２８５６８點），並一度高見２８６００點。
　　現時，恆指報２８５９１，升３６９點或升１﹒３１％，主板成交５７９﹒７６億元。上證
綜指收報２９９６，升２０點或升０﹒６９％，成交２０８３﹒４６億元人民幣。
　　濠賭股愈升愈有，銀娛（０００２７）升近４％為暫時最佳藍籌，金沙（０１９２８）亦升
逾２％。另外，手機設備股、貿易戰相關股升幅逐漸擴大。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒０９％，報６４﹒８５元；港交所（００３８８）
升１﹒１７％，報２７６﹒４元；騰訊（００７００）升１﹒０９％，報３５２﹒８元；中移動
（００９４１）升１﹒４９％，報７１﹒３５元；友邦（０１２９９）升１﹒５１％，報
８３﹒８５元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：　　

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒２０元　　　升３﹒５７％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒１７元　　　升３﹒５５％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒５４元　　　升２﹒９９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４４﹒２５元　　　升２﹒９１％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８０﹒３５元　　　升２﹒８２％

　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒４６元　　　升２﹒７５％
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒３０元　　　升２﹒７３％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒８０元　　　升２﹒７３％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒４２元　　　升２﹒６４％
　　金沙中國（０１９２８）　　３７﹒２５元　　　升２﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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