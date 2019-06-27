《談國論企－黎偉成》社會融資５月份同比增五成八

《談國論企》中國的社會融資規模於２０１９年５月份同比扭轉上年之跌轉升，更較４月份

再呈環比增長，不僅繼續受到商業銀行對實體經濟發放的人民幣貸款多增的支持，且委托貸款、

信托貸款、未貼現銀行承兌匯票、企業債券淨融資等項目皆出現少減之況，但社會融資仍需要加

大多元化發展的力度，才能夠更積極支持政府力促以供給側結構性改革為主的內需拉動經濟穩中

有進的成長步伐。



＊委托信托貸款未貼現承兌匯票減幅皆收窄＊



據中國人民銀行發布的《２０１９年５月份社會融資規模增量統計數據報告》資料顯示，淨

增量於２０１９年５月份累計達１﹒４萬億元，較２０１８年同期多增４４６６億元或

５８﹒７１％，亦較對上一個月的４月份所達的１﹒３６萬億元環比增長２﹒９５％，整體上處

於較快增長的軌道，當然繼續受到（一）金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款的支持，於

２０１９年５月份淨增１﹒１９３萬億元，同比增長４﹒３９％，扭轉上年同期１﹒１４萬億元

略跌３﹒２５％之況。

更重要的，是社會融資有多個項目回落壓力皆有十分明顯的緩和，特別是（二）信托貸款，

於２０１９年５月份淨減少５２億元，較上年同期少減８８４億元或９４﹒１１％，而２０１８

年５月份淨減９０４億元，和扭轉上年同期淨增１，８１２億元。信托貸款為受托人接受委托人

的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到

期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又

可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。

難得的是（三）委托貸款，於２０１９年５月份減少６３１億元，比上年同期少減９３９億

元，故亦屬改善。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的

貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常

政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。

即使（四）未貼現銀行承兌匯票發展亦可：於５月份淨減額度７７０億元，較上年同期少減

９７１億元或５５﹒７８％，仍屬有改進之況。銀行承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人

由於資金需要，將未到期銀行承兌匯票轉讓予銀行，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付

給持票人的一種融資行為，特點是（ｉ）因匯票是由其他商業銀行承兌過而風險相對較低、

（ｉｉ）流動性強，所產生的效應為（Ｉ）賣方可對現有或新的客戶提供遠期付款方式，增加銷

售額和提高市場競爭力，（ＩＩ）買方則可利用遠期付款，以有限的資購進更多貸物，最大限度

地減少對營運資金的佔用與需求，和（ＩＩＩ）相對於傳統貸款融資按理可以明顯降低財務費用

。



＊地方政府專項債券淨融資持續多增＊



相當重要的，是（五）地方政府專項債券淨融資，於２０１９年５月份累計１２５１億元，

較２０１８年多增２３９億元，此舉可使地方政府增加資金來源，相信此舉會使地方政府會強化

開支與收入之間的平衡性，和減低對中央政府補助的支持力度，更佳。

但（六）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）則有待改善，於２０１９年

５月份即使淨增４７６億元，但較上年同期少增８５８億元。此為股份公司而在中國有一部分屬

非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，顯示金融機構

支持特別是非股份公司的企業機構增加融資的力度，有初步的改善，當然要保持穩定的發展和成

長。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

