《外匯達仁－盧楚仁》聯儲局不到半年由「鷹」轉「鴿」

《外匯達仁》眨眼間，２０１９年的上半年即將結束，由於環球經濟持續下滑，再加上特朗

普再次挑起貿易戰紛爭，令聯儲局貨幣政策亦來一個１８０度急轉彎。記得去年１２月鮑威爾結

束議息會議之後，在宣布加息０﹒２５％的同時，亦表示聯儲局會在２０１９年加息三次，在

２０２０年加息一次，以及計劃繼續縮表。我當時覺得十分震驚，因一方面在美國經濟表現平平

及沒有通脹下加息是不合理的。二方面鮑威爾在貿易戰的隱憂下表示未來會加息三次及繼續縮表

就更加不合理。



因為我認為當時中國和歐洲的經濟明顯轉差，這很容易估計到，在火燒連環船及骨牌效應下

，最終會波及美國。在不到半年，聯儲局的鷹派加息預期急轉為鴿派減息預期，確實令金融市場

遍地眼鏡碎。早前鮑威爾終於向特朗普半跪低，表示下半年將會減息，導致部分金融從業員大做

文章，直指聯儲局在７月會大幅減息０﹒５％，令美股出現亢奮的同時，也令到美匯指數全面大

跌而跌穿９６水平。如今鮑威爾和布拉德分別出面澄清，有關金融市場的減息過分預期。所以在

大家回歸理性下，估計聯儲局在７月就算減息的話，都只會減０﹒２５％而已。美元早前因為預

期會減０﹒５％而出現跌過頭，所以美匯指數仍會有一定反彈空間。



而在未來焦點方面，短期會關注中美兩國元首在星期六（２９日）會面中會否不歡而散，若

不幸發生的話，星期一的離岸人民幣匯價定必會有大跌的危機，因此，美元可能會因而成為避險

貨幣而進一步回升。另一個關注，就是歐洲央行和聯儲局都會在７月底進行，若果歐洲央行在議

息前夕不斷放風暗示會減息的話，估計在歐元受壓大前提下，美匯指數會進一步回升。



最後，若果想聽我詳盡分析下半年金融市場走勢，歡迎到我盧楚仁ｆａｃｅｂｏｏｋ報名出

席７月７日的講座，到時還有兩位專家（鄭廣復＋神秘嘉賓）和大家分享下半年的走勢。

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｍ﹒ｆａｃｅｂｏｏｋ﹒ｃｏｍ╱ｓｔｏｒｙ﹒ｐｈｐ？ｓｔｏｒｙ＿ｆｂｉ

ｄ＝３９９２４１９８７３５２９６４＆ｉｄ＝１０００１８０１４９８３４１５

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

