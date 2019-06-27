《異動股》中煙香港（６０５５）飆７％，暫四日累漲三成三再破頂

《經濟通通訊社２７日專訊》中煙香港（０６０５５）現價升７﹒１４％，報１１﹒１元，
盤中高見１１﹒１６元，創今年６月１２日上市以來新高；成交約１９５７萬股，涉資２﹒１０
億元，主動買盤７０％。
中煙香港連升四日，以現價計，暫累漲３３％，較招股價４﹒８８元高１﹒２７倍。如投資
者由股份上市當日持貨至今，每手１０００股，不計手續費，每手可賺６２２０元。
現時，恆生指數報２８４４８，升２２６點或升０﹒８０％，主板成交１７１﹒４５億元。
國企指數報１０８７１，升１０５點或升０﹒９８％。
上證綜合指數報３００８，升３２點或升１﹒０９％，成交６７３﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報９２６０，升１３８點或升１﹒５１％，成交４０４﹒５５億元人民幣。
近月上市之半新股表現如下：
股份（編號） 現價 變幅
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中煙香港 （０６０５５） １１﹒１０元 升 ７﹒１４％
錦欣生殖 （０１９５１） ９﹒９７元 升 １﹒９４％
思考樂教育（０１７６９） ３﹒５５元 跌 ０﹒５６％
保寶龍科技（０１８６１） ２﹒１８元 升 １﹒８７％
日照港裕廊（０６１１７） １﹒８０元 升１１﹒１１％
嘉宏教育 （０１９３５） １﹒６１元 無升跌
船舶租賃 （０３８７７） １﹒００元 跌 １﹒９６％
翰森製藥 （０３６９２） １９﹒７４元 升 ０﹒７１％
嘉濤控股 （０２１８９） ０﹒４９元 跌 １﹒０１％
太興集團 （０６８１１） ２﹒７８元 升 １﹒０９％
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（ｊｔ）