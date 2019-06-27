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即市新聞

27/06/2019 10:12

《異動股》中煙香港（６０５５）飆７％，暫四日累漲三成三再破頂

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中煙香港（０６０５５）現價升７﹒１４％，報１１﹒１元，
盤中高見１１﹒１６元，創今年６月１２日上市以來新高；成交約１９５７萬股，涉資２﹒１０
億元，主動買盤７０％。
　　中煙香港連升四日，以現價計，暫累漲３３％，較招股價４﹒８８元高１﹒２７倍。如投資
者由股份上市當日持貨至今，每手１０００股，不計手續費，每手可賺６２２０元。
　　現時，恆生指數報２８４４８，升２２６點或升０﹒８０％，主板成交１７１﹒４５億元。
國企指數報１０８７１，升１０５點或升０﹒９８％。
　　上證綜合指數報３００８，升３２點或升１﹒０９％，成交６７３﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報９２６０，升１３８點或升１﹒５１％，成交４０４﹒５５億元人民幣。

　　近月上市之半新股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中煙香港　（０６０５５）　　　１１﹒１０元　　升　７﹒１４％
　　錦欣生殖　（０１９５１）　　　　９﹒９７元　　升　１﹒９４％
　　思考樂教育（０１７６９）　　　　３﹒５５元　　跌　０﹒５６％
　　保寶龍科技（０１８６１）　　　　２﹒１８元　　升　１﹒８７％
　　日照港裕廊（０６１１７）　　　　１﹒８０元　　升１１﹒１１％

　　嘉宏教育　（０１９３５）　　　　１﹒６１元　　無升跌
　　船舶租賃　（０３８７７）　　　　１﹒００元　　跌　１﹒９６％
　　翰森製藥　（０３６９２）　　　１９﹒７４元　　升　０﹒７１％
　　嘉濤控股　（０２１８９）　　　　０﹒４９元　　跌　１﹒０１％
　　太興集團　（０６８１１）　　　　２﹒７８元　　升　１﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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