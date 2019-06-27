《異動股》中煙香港（６０５５）飆７％，暫四日累漲三成三再破頂

《經濟通通訊社２７日專訊》中煙香港（０６０５５）現價升７﹒１４％，報１１﹒１元，

盤中高見１１﹒１６元，創今年６月１２日上市以來新高；成交約１９５７萬股，涉資２﹒１０

億元，主動買盤７０％。

中煙香港連升四日，以現價計，暫累漲３３％，較招股價４﹒８８元高１﹒２７倍。如投資

者由股份上市當日持貨至今，每手１０００股，不計手續費，每手可賺６２２０元。

現時，恆生指數報２８４４８，升２２６點或升０﹒８０％，主板成交１７１﹒４５億元。

國企指數報１０８７１，升１０５點或升０﹒９８％。

上證綜合指數報３００８，升３２點或升１﹒０９％，成交６７３﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報９２６０，升１３８點或升１﹒５１％，成交４０４﹒５５億元人民幣。



近月上市之半新股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中煙香港 （０６０５５） １１﹒１０元 升 ７﹒１４％

錦欣生殖 （０１９５１） ９﹒９７元 升 １﹒９４％

思考樂教育（０１７６９） ３﹒５５元 跌 ０﹒５６％

保寶龍科技（０１８６１） ２﹒１８元 升 １﹒８７％

日照港裕廊（０６１１７） １﹒８０元 升１１﹒１１％



嘉宏教育 （０１９３５） １﹒６１元 無升跌

船舶租賃 （０３８７７） １﹒００元 跌 １﹒９６％

翰森製藥 （０３６９２） １９﹒７４元 升 ０﹒７１％

嘉濤控股 （０２１８９） ０﹒４９元 跌 １﹒０１％

太興集團 （０６８１１） ２﹒７８元 升 １﹒０９％

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（ｊｔ）

