【駐京專電】國家金融與發展實驗室與神州信息簽５年戰略合作協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家金融與發展實驗室攜手神州信息（深

：０００５５５）在北京簽訂五年戰略合作協議，雙方共同打造「ＮＩＦＤ－ＤＣＩＴＳ全球金

融科技創新案例庫」，還將在金融科技的學術研究、人才培養、行業論壇等領域展開全面合作。

