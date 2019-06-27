《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家金融與發展實驗室攜手神州信息（深
：０００５５５）在北京簽訂五年戰略合作協議，雙方共同打造「ＮＩＦＤ－ＤＣＩＴＳ全球金
融科技創新案例庫」，還將在金融科技的學術研究、人才培養、行業論壇等領域展開全面合作。
27/06/2019 11:10
【駐京專電】國家金融與發展實驗室與神州信息簽５年戰略合作協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家金融與發展實驗室攜手神州信息（深
：０００５５５）在北京簽訂五年戰略合作協議，雙方共同打造「ＮＩＦＤ－ＤＣＩＴＳ全球金
融科技創新案例庫」，還將在金融科技的學術研究、人才培養、行業論壇等領域展開全面合作。
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