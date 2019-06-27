《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部新聞發言人高峰回應蘇寧
（深：００２０２４）收購家樂福中國８０％股份稱，是正常的市場行為，中國的商業零售業是
充分競爭的行業，戰略合作、兼併重組是正常的市場行為。
高峰還表示，線上電子商務企業和線下商超融合發展是商業零售業發展的新趨勢，能實現不
同業態的優勢互補，擴展供應鏈的綜合服務空間。商務部將採取積極措施，推進線上線下融合發
展，推動消費轉型升級。
蘇寧易購近日出資４８億元人民幣收購家樂福中國８０％股份。
27/06/2019 16:26
【駐京專電】商務部回應蘇寧收購家樂福：正常市場行為
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部新聞發言人高峰回應蘇寧
（深：００２０２４）收購家樂福中國８０％股份稱，是正常的市場行為，中國的商業零售業是
充分競爭的行業，戰略合作、兼併重組是正常的市場行為。
高峰還表示，線上電子商務企業和線下商超融合發展是商業零售業發展的新趨勢，能實現不
同業態的優勢互補，擴展供應鏈的綜合服務空間。商務部將採取積極措施，推進線上線下融合發
展，推動消費轉型升級。
蘇寧易購近日出資４８億元人民幣收購家樂福中國８０％股份。
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