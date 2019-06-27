《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》針對嚴重侵害市民人身財產安全的「套路
貸」違法犯罪活動，上海公安機今年出重拳、下重手，共搗毀「套路貸」犯罪團夥６８個，輓回
市民群眾損失逾１﹒６億元人民幣。
「套路貸」是指不法分子以無抵押快速放貸為誘餌，以民間借貸為幌子，誘騙或強逼他人陷
入借貸圈套。通過精心設計的「套路」手段讓借款人的債務在短時間內幾何式倍增，繼而通過暴
力討債、虛假訴訟等手段非法佔有他人較大數額財產（特別是房產），是一種組織性、預謀性強
的違法犯罪行為。
27/06/2019 10:10
【駐滬專電】上海警方重拳搗毀「套路貸」，挽回逾１﹒６億元損失
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》針對嚴重侵害市民人身財產安全的「套路
貸」違法犯罪活動，上海公安機今年出重拳、下重手，共搗毀「套路貸」犯罪團夥６８個，輓回
市民群眾損失逾１﹒６億元人民幣。
「套路貸」是指不法分子以無抵押快速放貸為誘餌，以民間借貸為幌子，誘騙或強逼他人陷
入借貸圈套。通過精心設計的「套路」手段讓借款人的債務在短時間內幾何式倍增，繼而通過暴
力討債、虛假訴訟等手段非法佔有他人較大數額財產（特別是房產），是一種組織性、預謀性強
的違法犯罪行為。
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