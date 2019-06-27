《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》東方證券（滬：６００９５８）昨日
（２６日）發布公告，向全資子公司東證創投增資２０億元（人民幣﹒下同）。近日東證創投完
成了註冊資本由３０億元變更為５０億元的工商變更登記。
公告指，本次投資目的在於為充分把握科創板推出的歷史機遇，壯大資本實力，抓住發展機
會，進一步優化公司整體的業務布局及收入結構。
東方證券早盤隨板塊走升，現揚２﹒３５％，報１０﹒８９元。
27/06/2019 10:10
【科創板】東方證券２０億人幣增資東證創投加碼科創板
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》東方證券（滬：６００９５８）昨日
（２６日）發布公告，向全資子公司東證創投增資２０億元（人民幣﹒下同）。近日東證創投完
成了註冊資本由３０億元變更為５０億元的工商變更登記。
公告指，本次投資目的在於為充分把握科創板推出的歷史機遇，壯大資本實力，抓住發展機
會，進一步優化公司整體的業務布局及收入結構。
東方證券早盤隨板塊走升，現揚２﹒３５％，報１０﹒８９元。
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