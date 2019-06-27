【駐滬專電】上海黃浦區攜光啟集團打造人工智能覆蓋示範區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海市黃浦區政府近日與光啟集團簽訂合

作框架協議，將以光啟的光電傳感覆蓋、雷達追蹤、高性能建模與高併發計算等尖端技術為支撐

，將黃浦區全面打造成人工智能覆蓋示範區。

黃浦區建立人工智能覆蓋示範區，將探索教育、金融、醫療、商業、市民服務等領域的應用

場景，以形成更多示範效應，為城市管理做出更大貢獻。

