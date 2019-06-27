《午市前瞻》勿對「習特會」過分樂觀，港股下月或重回２６４００

《經濟通通訊社２７日專訊》在Ｇ２０國峰舉行前夕，亞洲股市表現個別走，港股是日期指

結算，恆指今早高開１３０點報２８３５２點，收復５０天線（約２８３４５點），其後愈升愈

有，受Ａ股升勢帶動，一度逼近百天線（約２８５６８點），高見２８５５３點，最終午收

２８５４２點，漲３２０點或１﹒１３％，成交３８７﹒２２億元。



＊Ｇ２０前夕，期結日港股向上＊



國家統計局公布，５月份全國規模以上工業企業利潤總額同比增長１﹒１％，增速由負轉正

（４月為同比下降３﹒７％）。上證指數半日收報３００２點，升２６點或升０﹒８９％。深證

報９２４６點，升１２３點或１﹒３６％。本港國企指數午收１０９０６，升１４０點或

１﹒３１％。

重磅股向好，匯控（００００５），半日收升１﹒０１％，報６４﹒８元；市傳有意於本港

作第二上市的阿里巴巴在港集資規模降至１００億美元，港交所（００３８８）隨市半日升

０﹒８１％，報２７５﹒４元；騰訊（００７００）漲１﹒３２％，報３５３﹒６元；野村認為

中移動（００９４１）在建設基站及覆蓋城市的數目符合該行預期，該股半日升１﹒１４％，報

７１﹒１元；有專家認同保監局發出「合資格延期年金保單」有投資價值，友邦（０１２９９）

微半日升０﹒３６％，報８２﹒９元。



＊地產股反彈，賭業股全面上升＊



大市顯著向上，上日受聯儲局主席鮑威爾「鷹派」言論而受壓的本地地產股亦見反彈，新世

界發展（０００１７）升１﹒３１％，報１２﹒３４元；恆基地產（０００１２）升１﹒３％，

報４３元；新鴻基地產（０００１６）升１﹒３７％，報１３３﹒２元。

有美資券商指外資賭場或會因貿易戰，而失去澳門賭牌機會低，但無阻濠賭股今日全線造好

，金沙（０１９２８）升２﹒７５％，報３７﹒３５元；銀河娛樂（０００２７）漲

３﹒８７％，報５２﹒３５元，暫為最佳藍籌股；新濠國際發展（００２００）急升

４﹒１１％，報１６﹒７２元；永利澳門（０１１２８）升５﹒４６％，報１７﹒３８元；美高

梅中國（０２２８２）升３﹒７５％，報１３﹒２８元。

騰訊在官方微信公眾號公布，與廣汽、廣州公交集團、滴滴等合作營運的網約車平台「如祺

出行」上日（２６日）上線，帶動車股今日造好，敏實集團（００４２５）升２﹒９３％，

報２１﹒１元；廣汽集團（０２２３８）走高３﹒３１％，報８﹒１１元；比亞迪股份

（０１２１１）升１﹒６２％，報４６﹒９５元；吉利汽車（００１７５）漲２﹒７５％，報１

３﹒４６元；華晨中國（０１１１４）升２﹒２５％，報８﹒６５元。



＊三桶油走高，Ａ股升券商股受惠＊



中金確認，美光以外也有部分美國半導體企業通過其海外子公司向華為恢復部分出貨，華為

供應鏈相關的主要企業今日表現不錯，舜宇（０２３８２）半日升３﹒１３％，報８０﹒６元；

比亞迪電子（００２８５）升３﹒７％，報１１﹒２元；丘鈦科技（０１４７８）升５﹒７％，

報６﹒１２元；瑞聲科技（０２０１８）升３﹒０２％，報４４﹒３元；鴻騰精密

（０６０８８）升１﹒９５％，報３﹒１４元。

油價隔晚受數據提振大漲逾２％，觸及約一個月高位。油股全線上揚，中石油

（００８５７）升１﹒１６％，報４﹒３５元；中海油服（０２８８３）升１﹒３２％，報

７﹒７元；中石化（００３８６）升１﹒３２％，報５﹒３７元；中海油（００８８３）微升０

﹒７５％，報１３﹒３８元。

Ａ股上漲，滬綜指一度重上３０００點關口，中資券商股全線走高。中信証券

（０６０３０）暫表現最佳國指股，升４﹒２９％，報１６﹒５４元；華泰六八八六

（０６８８６）升３﹒５９％，報１６﹒５４元；廣發証券（０１７７６）升１﹒５％，報

９﹒４８元；國泰君安（０２６１１）升１﹒１６％，報１４元；中國銀河（０６８８１）升３

﹒７９％，報４﹒６５元。



＊徐滿光：濠賭股宜「炒波幅」，金沙３６元可買入＊



期結前夕，港股顯著向好，半日抽高逾３００點兼重上５０天線。太陽證券研究部投資策略

師徐滿光向《經濟通通訊社》表示，今日港股造好，相信主要由市場對「習特會」的憧憬帶動。

不過，他對「習特會」的看法較為悲觀，認為即使中美之間能夠重啟貿談大門，美國仍最終會對

華加徵關稅，對港股後市走勢偏淡，料下月可能需要回落至２６４００水平。

另外，前日聯儲局鮑威爾的講話令下月減息機會減少，亦是另一利淡因素。徐滿光認為，聯

儲局下月不會減息，即使減息亦只會發生在９月，而減息幅度亦估計只有四分一厘。

濠賭股今日跑出，有評論擔心在中美貿易戰惡化下，相關外資濠賭股在下次續牌上可能會受

阻，惟徐滿光認為，投資者暫時未需過分憂慮，因距離續牌仍有一段時間。對於濠賭股的選股策

略，他認為現時應以「炒波幅」為主，而在兩隻藍籌中，金沙的值博率會較銀娛高，建議３６元

買入及止蝕，料短期可上望４０元。（ｓｃ、ｊｔ）

