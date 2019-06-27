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即市新聞

27/06/2019 14:35

《美元走勢－羅明立》耐用品訂單續回落，美國經濟前景憂慮升溫

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１３　　　１０７﹒６２　　　１０７﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３７５　　　１﹒１３４６　　　１﹒１３７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６９８　　　１﹒２６７２　　　１﹒２６８９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１４　　　０﹒９７６８　　　０﹒９７７５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１３６　　　７﹒８０６７　　　７﹒８０７８

　　《美元走勢》美國５月耐用品訂單按月下跌１﹒３％，跌幅高於市場預期的下跌０﹒１％，
但較前值的下跌２﹒８％略為收窄。美國耐用品訂單持續兩個月回落，反映企業已開始減少非必
要的長期投資，或預示對未來經濟前景的憂慮正在升溫。
　　美國財長努欽於接受ＣＮＢＣ訪問時指出，中美貿易協議已完成約９０％，且有信心中美元
首可於周末舉行的Ｇ２０會議上，就貿易談判取得進展。美方亦希望中方可重回談判桌上繼續磋
商，認為倘若雙方達成平衡的貿易關係且能持續下去的話，均對中美兩國經濟有利。此外，其又
表示希望中美年底前能夠達成貿易協議，但重申協議的方向需要正確。言論增加市場對中美元首
會面或令貿易談判推回正軌的憧憬。
　　不過，美國商務部長羅斯於接受霍士財經訪問時則大唱反調，指若中美談判失敗，則美國總
統加徵更多關稅的威脅絕非虛張聲勢。中美貿易關係有望正常化，樂觀情緒繼續推高美元，美匯
指數回升至９６﹒２水平。
　　新西蘭央行於議息會後，如期維持指標利率於１﹒５％不變。聲明指出，當地首季經濟增長
雖較預期高，但仍缺乏工資上升壓力，暗示勞動市場仍存在閒置產能。加上，環球經濟前景走弱
，長期而言，央行仍可能需要減息。而從最新利率期貨價格變化顯示，市場預期新西蘭央行於８
月份再度減息的機率接近八成。市場憧憬減息有望刺激經濟，加上美元回落，紐元近期不斷上升
且有突破重要阻力０﹒６６８０的跡象，短期可略為看好，０﹒６６應有支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒６０　　　１０７﹒００　　　１０９﹒２０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３２０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１２７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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