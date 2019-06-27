《美元走勢－羅明立》耐用品訂單續回落，美國經濟前景憂慮升溫

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒１３ １０７﹒６２ １０７﹒７５

歐元╱美元 １﹒１３７５ １﹒１３４６ １﹒１３７１

英鎊╱美元 １﹒２６９８ １﹒２６７２ １﹒２６８９

美元╱瑞郎 ０﹒９８１４ ０﹒９７６８ ０﹒９７７５

美元╱港元 ７﹒８１３６ ７﹒８０６７ ７﹒８０７８



《美元走勢》美國５月耐用品訂單按月下跌１﹒３％，跌幅高於市場預期的下跌０﹒１％，

但較前值的下跌２﹒８％略為收窄。美國耐用品訂單持續兩個月回落，反映企業已開始減少非必

要的長期投資，或預示對未來經濟前景的憂慮正在升溫。

美國財長努欽於接受ＣＮＢＣ訪問時指出，中美貿易協議已完成約９０％，且有信心中美元

首可於周末舉行的Ｇ２０會議上，就貿易談判取得進展。美方亦希望中方可重回談判桌上繼續磋

商，認為倘若雙方達成平衡的貿易關係且能持續下去的話，均對中美兩國經濟有利。此外，其又

表示希望中美年底前能夠達成貿易協議，但重申協議的方向需要正確。言論增加市場對中美元首

會面或令貿易談判推回正軌的憧憬。

不過，美國商務部長羅斯於接受霍士財經訪問時則大唱反調，指若中美談判失敗，則美國總

統加徵更多關稅的威脅絕非虛張聲勢。中美貿易關係有望正常化，樂觀情緒繼續推高美元，美匯

指數回升至９６﹒２水平。

新西蘭央行於議息會後，如期維持指標利率於１﹒５％不變。聲明指出，當地首季經濟增長

雖較預期高，但仍缺乏工資上升壓力，暗示勞動市場仍存在閒置產能。加上，環球經濟前景走弱

，長期而言，央行仍可能需要減息。而從最新利率期貨價格變化顯示，市場預期新西蘭央行於８

月份再度減息的機率接近八成。市場憧憬減息有望刺激經濟，加上美元回落，紐元近期不斷上升

且有突破重要阻力０﹒６６８０的跡象，短期可略為看好，０﹒６６應有支持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒６０ １０７﹒００ １０９﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３２０ １﹒１４５０ １﹒１２７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

