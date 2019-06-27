恒生東亞跟風，８月起豁免最低結餘月費

繼３間發鈔行取消部分帳戶的低結餘費用後，恆生（０００１１）及東亞（０００２３）昨

日（２６日）亦跟隨撤銷部分徵費，同於８月１日起生效。有評級機構表示，減費直接減少港銀

的收入來源，對行業造成負面信用影響。

恆生宣布，８月起取消「優進理財」、綜合戶口，以及個人港元儲蓄戶口的低結餘服務月費

。同時取消ＡＴＭ存摺及結單儲蓄戶口，每項２０元的轉帳及現金提款櫃位服務費。

《香港經濟日報》

