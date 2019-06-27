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27/06/2019 08:24

恒生東亞跟風，８月起豁免最低結餘月費

　　繼３間發鈔行取消部分帳戶的低結餘費用後，恆生（０００１１）及東亞（０００２３）昨
日（２６日）亦跟隨撤銷部分徵費，同於８月１日起生效。有評級機構表示，減費直接減少港銀
的收入來源，對行業造成負面信用影響。
　　恆生宣布，８月起取消「優進理財」、綜合戶口，以及個人港元儲蓄戶口的低結餘服務月費
。同時取消ＡＴＭ存摺及結單儲蓄戶口，每項２０元的轉帳及現金提款櫃位服務費。
《香港經濟日報》

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