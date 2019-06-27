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27/06/2019 08:45

港交所上市部前主管涉貪，被廉署及證監聯手拘捕

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據悉，港交所（００３８８）前高層涉嫌收取款項以協助不合
資格的公司上市案件有突破性發展。廉政公署及證監會於周日（２３日）拘捕港交所上市部首次
公開招股審查組一名前聯席主管及兩名與他相關的人士，懷疑他們在該兩間上市公司的上市申請
審批過程中涉及貪污及公職人員行為失當。
　　據市場消息，被捕的港交所前聯席主管是今年５月底離職的楊金隆。港交所承認，有一名涉
嫌舞弊的前員工被查，但澄清廉署並無對港交所本身和其他港交所員工進行調查。（ｈｏ）

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