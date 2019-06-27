【港元利率】港元一個月拆息升至２﹒５５厘，隔夜息終止六連升

《經濟通通訊社２７日專訊》臨近半年結，港元拆息今日個別發展，其中，與樓按相關的一

個月拆息報２﹒５４９厘，升０﹒０１４厘，連升六日。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落，報２﹒５６１厘，跌０﹒０８４厘，終止六

連漲，一周拆息回落至３﹒０２厘，昨日見３﹒０３厘。

另外，３個月拆息回升至２﹒４６６厘，六個月拆息升至２﹒４１２厘；１２個月拆息亦上

揚至２﹒４０８厘。

