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即市新聞

27/06/2019 11:56

【港元利率】港元一個月拆息升至２﹒５５厘，隔夜息終止六連升

　　《經濟通通訊社２７日專訊》臨近半年結，港元拆息今日個別發展，其中，與樓按相關的一
個月拆息報２﹒５４９厘，升０﹒０１４厘，連升六日。
　　據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落，報２﹒５６１厘，跌０﹒０８４厘，終止六
連漲，一周拆息回落至３﹒０２厘，昨日見３﹒０３厘。
　　另外，３個月拆息回升至２﹒４６６厘，六個月拆息升至２﹒４１２厘；１２個月拆息亦上
揚至２﹒４０８厘。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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