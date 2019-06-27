【新股上市】萬寶：看好內地未來人力市場發展，仍有不少增長空間

《經濟通通訊社２７日專訊》被問及中美貿易戰對集團業務的影響，萬寶盛華

（０２１８０）首席執行官兼總裁袁建華於記者會上表示，貿易戰對不同企業有不同的影響，其

影響並不一致，未來亦會繼續專注發展其四大業務，靈活用工，人才尋獵，招聘流程外包和其他

人力資源服務。

他表示，內地人力資源市場於２０１４年至２０１８年間大幅增長，複合年增長率為

２０﹒９％，看好內地未來的人力市場發展，仍有不少增長空間。（ｂｎ）

