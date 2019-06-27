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即市新聞

27/06/2019 13:01

【貿易開戰】瑞信料中美貿易戰談判正面，恒指在２７０００點橫行

　　《經濟通通訊社２７日專訊》瑞信高級投資策略師邵志銘在記者會上表示，去年瑞信估計恆
生指數會２７０００點橫行，若中美貿易戰的談判結果正面，相信恆指內的中資股股價會上升，
但料美國聯儲局不會減息太多次，對防守性質的板塊或有輕微影響，故相信恆指在未來３至６個
月會在２７０００點橫行。
　　他補充，若貿易戰的談判呈負面，恆指有機會在夏天時間下試２５０００至２６０００點水
平，但他趨向預期貿易戰談判有正面結果。他又指，隨著美國聯儲局減息，及中央振興政策出台
，如對中小企信貸放寬，料有助穩定市場，恆指並不會回落至去年１２月的地位。

＊國指在３至６個月達到１０６００點水平＊

　　另外，瑞信亞太區首席投資官伍澤恩預期，上證指數會達３１００點水平，並預測國指則在
３至６個月達到１０６００點水平。
　　由於瑞銀看好環球資訊科技板塊，邵志銘指對中國科技板塊維持「中性」評級，認為在長期
而言有增長潛力，但由於現時宏觀環境及貿易戰影響，對科技板塊仍處於觀望階段。不過，他指
５Ｇ政策出台，有利中國三大電訊商。
　　至於本港近日在逃犯條例的爭議上，他認為香港市場已把其影響計算在內，未來影響市場的
主要為貿易戰的談判結果，並認為連串示威活動不會對本港的國際地位有太大影響，亦不會構成
對市場下半年的風險。（ｊｏ）

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