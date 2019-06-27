《再戰明天》Ｇ２０峰會在大阪展開，美公布芝加哥採購經理人指數

《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日），Ｇ２０峰會（至６月２９日）在大阪舉行。

美國公布６月芝加哥採購經理人指數。



＊Ｇ２０峰會在大阪舉行＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早（２８日）７：５０ａｍ，日本央行將公布６月１９

－２０日政策會議意見摘要。

明午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲央行組織的第三屆ＥＣＲＢ會議上發表

開場講話。

明日，２０國集團（Ｇ２０）峰會（至６月２９日）在大阪舉行。



＊英國公布一季國內生產總值＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布５月失業率，料維持於２﹒４％。７：５０ａｍ

，日本公布５月工業生產，月率料由０﹒６％升上０﹒７％；年率跌幅料由１﹒１％擴大至

２﹒９％。

明午１：００ｐｍ，日本公布５月新屋動工，年率跌幅料由５﹒７％好轉至４﹒２％。

４：３０ｐｍ，英國公布一季國內生產總值，季率料由０﹒２％升上０﹒５％；年率料由

１﹒４％升上１﹒８％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月核心消費者物價指數，年率料由

０﹒８％升上１％；消費者物價指數年率料維持於１﹒２％。



＊美國公布６月芝加哥採購經理人指數＊



８：３０ｐｍ，加拿大公布４月國內生產總值，月率料由０﹒５％下滑至０﹒２％；年率料

由１﹒４％升上１﹒５％。同時，美國公布５月個人所得，料由０﹒５％放緩至０﹒３％；個人

消費料由０﹒３％升上０﹒５％。

９：４５ｐｍ，美國公布６月芝加哥採購經理人指數，料由５４﹒２跌至５３﹒５。

１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指數，料由１００降至９８。



＊位元堂派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：第一信用（０８２１５）、瑞安建業（００９８３）、國

美零售（００４９３）和理文造紙（０２３１４）等。

派業績的公司有：大快活集團（０００５２）、南岸集團（００５７７）、金衛醫療

（００８０１）和位元堂（００８９７）等。（ｈｏ）

