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即市新聞

27/06/2019 19:09

《再戰明天》Ｇ２０峰會在大阪展開，美公布芝加哥採購經理人指數

　　《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日），Ｇ２０峰會（至６月２９日）在大阪舉行。
美國公布６月芝加哥採購經理人指數。

＊Ｇ２０峰會在大阪舉行＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早（２８日）７：５０ａｍ，日本央行將公布６月１９
－２０日政策會議意見摘要。
　　明午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲央行組織的第三屆ＥＣＲＢ會議上發表
開場講話。
　　明日，２０國集團（Ｇ２０）峰會（至６月２９日）在大阪舉行。

＊英國公布一季國內生產總值＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布５月失業率，料維持於２﹒４％。７：５０ａｍ
，日本公布５月工業生產，月率料由０﹒６％升上０﹒７％；年率跌幅料由１﹒１％擴大至
２﹒９％。
　　明午１：００ｐｍ，日本公布５月新屋動工，年率跌幅料由５﹒７％好轉至４﹒２％。　　
４：３０ｐｍ，英國公布一季國內生產總值，季率料由０﹒２％升上０﹒５％；年率料由
１﹒４％升上１﹒８％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月核心消費者物價指數，年率料由
０﹒８％升上１％；消費者物價指數年率料維持於１﹒２％。

＊美國公布６月芝加哥採購經理人指數＊

　　８：３０ｐｍ，加拿大公布４月國內生產總值，月率料由０﹒５％下滑至０﹒２％；年率料
由１﹒４％升上１﹒５％。同時，美國公布５月個人所得，料由０﹒５％放緩至０﹒３％；個人
消費料由０﹒３％升上０﹒５％。
　　９：４５ｐｍ，美國公布６月芝加哥採購經理人指數，料由５４﹒２跌至５３﹒５。
１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指數，料由１００降至９８。

＊位元堂派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：第一信用（０８２１５）、瑞安建業（００９８３）、國
美零售（００４９３）和理文造紙（０２３１４）等。
　　派業績的公司有：大快活集團（０００５２）、南岸集團（００５７７）、金衛醫療
（００８０１）和位元堂（００８９７）等。（ｈｏ）

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