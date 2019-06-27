【本港樓市】據報匯豐牽頭降低轉按現金回贈，實際封頂息率增加

《經濟通通訊社２７日專訊》有市場消息指，匯豐將貸款額３００萬元以下的轉按現金回贈

調低，現金回贈由現時最高約２﹒１％降低至１﹒５％，而Ｈ按的封頂水平由「Ｐ－２﹒７５厘

」，調整至「Ｐ－２﹒６５厘」，令實際封頂息率由２﹒３７５厘加至２﹒４７５厘。據悉，貸

款額３００萬元或以上的轉按客戶及新造按揭暫時未有受影響。

匯豐方面表示，一向有定期檢視按揭息率，並因應市場情況作出調整，優惠利率要視乎個別

客戶與該行的關係而定。（ｋｙ）

