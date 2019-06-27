《小傳日記》中美或停戰，氣氛即改善；魚缸高位見，收復百天線！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（２７日）表現不一，可能因為缸友買緊中美貿易戰會唔會達

成協議嘅大細，不過侵侵出發去Ｇ２０之前話，如果達成協議可能會對３０００億美金嘅神州進

口商品加徵１０巴仙關稅，而唔係原先提議嘅２５巴仙，「孖屐」就理解為好消息，恆指今朝高

開１３０點，報２８３５２，即時收復５０天線（約２８３４６點），魚缸之後仲愈升愈有，加

上神州統計局公布咗５月全國規模以上工業企業利潤總額，按年增長逾１巴仙，增速由負轉正，

魚缸受Ａ股帶動，半日已鏟高逾３００點。午後有消息話，花旗國同神州都同意喺貿易摩擦上暫

時休戰，同時暫停花旗下一輪徵稅行動，魚缸狂踩油最多升近４００點，收復百天線（約

２８５６８點），最終魚缸喺期指結算日，以全日最高位埋單報２８６２１點，生猛踢高

３９９點，升幅逾１巴仙，企番上５０天線（２８３４７點）同１００天線，主板成交

７８４﹒３１億銀踢高近兩成一。

國貨佬指數收報１０８９７點，叉足電升１３１點或逾１巴仙。

Ａ場就蜈蚣彈，上証收報２９９６點，踢高２０點或逾半巴仙，差啲上返三千關口。深証收

報９２３９點，彈起１１７點或逾１巴仙。兩個魚缸合共成交４７５８億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）今日踢高逾１巴仙，報６５﹒０５銀。坊間有消息話

阿里集資規模降縮水一半到１００億美金，不過生發發（００３８８）就無頭耷耷，起哄逾１巴

仙，報２７７銀。５Ｇ雲端遊戲成為近期缸邊熱話，ＱＱ（００７００）有力撐，收踢逾１巴仙

，報３５２﹒８銀。噚日野村決定維持中移動（００９４１）「買貨」評級，同樣「他屐」

１００銀，今日醒神走高近２巴仙，報７１﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）畀缸友追住掃貨，全

日鏟高近２巴仙，報８４﹒２銀，成功再破頂。



＊大會騷哥利中興有飛士，蘋果股價揚舜宇跟住漲＊



話說呢幾日喺上海搞緊「移動通訊大會」，會上最光芒綻放肯定就係聯通（００７６２）同

中興（００７６３），因為佢地一齊合作搞５Ｇ技術，仲拎ＱＱ雲遊戲騷「哥利」，展示祖國偉

大嘅通訊技術，幾咁有「飛士」，連帶股價都直線急升，中興飛起逾６巴仙，報２３﹒１銀。聯

通漲近２巴仙，報８﹒６１銀。其他相關股都造好，小米（０１８１０）升近２巴仙，報１０銀

。聯想集團（００９９２）踢高近逾２巴仙，報６﹒０４銀。

「手機孖寶」舜宇（０２３８２）同瑞聲（０２０１８）今日都升得好靚仔，事關蘋果股價

又重返二百美金關口，之後又有消息指中美兩位大佬暫時唔打交住，有傳半年後先約埋去講數。

華強北班手足終於有安樂茶飯食幾口啦！舜宇今日抽高４巴仙，報８１﹒３銀，係全日表現最好

藍戰士。瑞聲同樣漲近３巴仙，報４４﹒２５銀。比亞迪電子（００２８５）升逾４巴仙報

１１﹒２４銀。通達（００６９８）低位返彈漲逾３巴仙，報０﹒６１銀。鴻騰精密

（０６０８８）跳高近３巴仙，報３﹒１７銀。



＊燃氣兩頭走神州燃氣嘔，神州券商漲中信証券強＊



今日魚缸升得咁勁，但神州燃氣（００３８４）反而仆得好犀利，有專家認為燃氣嗰浪潮可

能就快完，神州燃氣埋單就順利成章做咗表現最差國貨佬，回吐逾半巴仙，報２９﹒７５銀！而

其他燃氣佬就各有各走，昆侖能源（００１３５）彈起逾１巴仙，報６﹒８２銀。港華燃氣

（０１０８３）起飛近１巴仙，報５﹒６４銀。華潤燃氣（０１１９３）趴低近１巴仙，報

３８﹒５５銀。

Ａ場上証今日差啲衝破３０００點關口，雖然最後無企穩，但神州券商佬都跟住Ａ場搵到食

，中信証券（０６０３０）全日埋單省鏡跳高近５巴仙，報１６﹒５８銀，係表現最勁嘅國貨佬

！廣發証券（０１７７６）及國泰君安（０２６１１）各彈起娥１巴仙，分別報９﹒４４銀及１

４銀。光大證券（０６１７８）起飛近２巴仙，報５﹒９９銀。祖國銀河（０６８８１）都跳高

逾３巴仙，報４﹒６２銀。



＊賭業漸回穩馬交佬脫困，貿談有希望公用需求降＊



瑞信唱好馬交賭佬貴賓廳嘅生意已經開始回穩，加上花旗券商話外資賭場營運商續唔到賭牌

嘅機會好微，消息都利好馬交佬嘅走勢。永利馬交（０１１２８）踢高逾半成，報１７﹒３４銀

。銀娛（０００２７）漲近４巴仙，報５２﹒３５銀。金沙（０１９２８）飆逾３巴仙，報

３７﹒５銀。新濠（００２００）亦起哄逾４巴仙，報１６﹒７８銀。澳博（００８８０）及美

高梅（０２２８２）齊齊升逾４巴仙，分別報８﹒８６銀及１３﹒３４銀。

魚缸是日期結，大市氣氛變得活躍，加上神州同花旗嘅貿易戰有望喺後日開完會之後短暫停

戰，公用股嘅避險需求都縮晒水，全日本地公用佬表現靜蠅蠅。畀高盛首予中性評級同「他屐」

９０銀嘅中電（００００２）漲逾１巴仙，報８６﹒６銀。長江基建（０１０３８）就失魂軟近

半巴仙，報６４銀，仲係包尾藍戰士。領展（００８２３）逆市跌一格報９７﹒６銀。神州公用

股方面，祖國水務（００８５５）全年多賺多兩成，股價急漲近４巴仙，報８﹒１銀。粵海投資

（００２７０）走低唔夠半巴仙，報１５﹒６６銀。潤電（００８３６）就揚近１巴仙，報

１１﹒３８銀。請請！



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