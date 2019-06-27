  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/06/2019 10:36

《真知灼見－溫灼培》黃金炒賣氣氛濃

　　《真知灼見》聯儲局料快進入減息周期。另外，中國４月份減持了７５億美元總值的美債，
相反卻在５月份的對上連續６個月增持了黃金儲備。加上美國與伊朗局勢升溫，霍爾木茲海峽相
繼有油輪受襲等均被市場用作解釋近期金價急攀升的主因。不過，其實市場上有更多利淡金價因
素，只是市場視而不見。
　
　　印度國內寶石及首飾協會（ＡｌｌＩｎｄｉａ　Ｇｅｍａｎｄ　Ｊｅｗｅｌｌｅｒｙ
Ｄｏｍｅｓｔｉｃ　Ｃｏｕｎｃｉｌ－ＧＪＣ）本周三（２６日）預期，２０１９年當地全年對
黃金的需求有機會按年跌１０％，主要是國際金價昂貴及印度貨幣盧比兌美元匯價於今年相對弱
料將削弱當地消費者對黃金的需求。還有一點值得留意，美國上月宣布取消印度的最優惠國待遇
，這亦可視為不利印度經濟因素。印度是中國之後的全球第二大黃金需求國，其經濟轉弱會削弱
印度消費者對黃金的購買力。另外，據本港統計處數字顯示，中國５月經香港特別行政區的淨黃
金進口數量只有２１﹒７３３噸，較４月大幅減少５０﹒４％。在這裏有一點必須理解，中國有
兩個黃金的入口渠道，分別是香港及上海。但由於中央從不公布進口黃金數字，所以我們無法得
知中國５月份從上海進口了多少黃金。只能從香港的進口到國內的黃金數量以衡量中國整體消費
市場對進口黃金的需求。但相信本港數字也具一定代表性。
　
　　是次金價升浪是由５月３０日開始，至本月底累積升幅一度超越１０％。除非戰亂真的在中
東爆發，又或全球中央銀行也跟隨中國大舉買黃金，否則單靠聯儲局減這些微息率相信不足以支
持金價長期維持於１３５０美元之上。不過，黃金本身的市場較細少，容易被炒家舞高弄低。所
以分析黃金我們不能常用上基礎因素。
　
　　最後，據美國商品期貨交易委員會數字顯示，截止６月１８日於芝加哥期貨市場上，黃金的
淨持倉合約張數增至１８９６８１張，是過去２６年內屬一個偏高水平，更是今年內的最高淨持
倉合約張數。所以從上述數字顯示，現時黃金的炒賣情況確是嚴重。所以，這些有意於１４００
美元之上購金者，建議宜多作考慮。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事27/06/2019
地方白酒龍頭 古井貢酒甘香味醇
專訪27/06/2019
David Webb：沽空林鄭 香港成中美磨心
國際動態27/06/2019
偷渡美國悲歌 薩爾瓦多父女溺斃
生財有道26/06/2019
【延期年金】有得扣稅但追不到通脹？一個指標讓你比較回報！
生財有道26/06/2019
【延期年金】專家仍認同投資價值 優質公司非保證回報有機會達標
中國故事26/06/2019
【華為之道三之二】15年備胎一夜轉正 預見危機須「革自己命」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金