《真知灼見－溫灼培》黃金炒賣氣氛濃

《真知灼見》聯儲局料快進入減息周期。另外，中國４月份減持了７５億美元總值的美債，

相反卻在５月份的對上連續６個月增持了黃金儲備。加上美國與伊朗局勢升溫，霍爾木茲海峽相

繼有油輪受襲等均被市場用作解釋近期金價急攀升的主因。不過，其實市場上有更多利淡金價因

素，只是市場視而不見。



印度國內寶石及首飾協會（ＡｌｌＩｎｄｉａ Ｇｅｍａｎｄ Ｊｅｗｅｌｌｅｒｙ

Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｃｏｕｎｃｉｌ－ＧＪＣ）本周三（２６日）預期，２０１９年當地全年對

黃金的需求有機會按年跌１０％，主要是國際金價昂貴及印度貨幣盧比兌美元匯價於今年相對弱

料將削弱當地消費者對黃金的需求。還有一點值得留意，美國上月宣布取消印度的最優惠國待遇

，這亦可視為不利印度經濟因素。印度是中國之後的全球第二大黃金需求國，其經濟轉弱會削弱

印度消費者對黃金的購買力。另外，據本港統計處數字顯示，中國５月經香港特別行政區的淨黃

金進口數量只有２１﹒７３３噸，較４月大幅減少５０﹒４％。在這裏有一點必須理解，中國有

兩個黃金的入口渠道，分別是香港及上海。但由於中央從不公布進口黃金數字，所以我們無法得

知中國５月份從上海進口了多少黃金。只能從香港的進口到國內的黃金數量以衡量中國整體消費

市場對進口黃金的需求。但相信本港數字也具一定代表性。



是次金價升浪是由５月３０日開始，至本月底累積升幅一度超越１０％。除非戰亂真的在中

東爆發，又或全球中央銀行也跟隨中國大舉買黃金，否則單靠聯儲局減這些微息率相信不足以支

持金價長期維持於１３５０美元之上。不過，黃金本身的市場較細少，容易被炒家舞高弄低。所

以分析黃金我們不能常用上基礎因素。



最後，據美國商品期貨交易委員會數字顯示，截止６月１８日於芝加哥期貨市場上，黃金的

淨持倉合約張數增至１８９６８１張，是過去２６年內屬一個偏高水平，更是今年內的最高淨持

倉合約張數。所以從上述數字顯示，現時黃金的炒賣情況確是嚴重。所以，這些有意於１４００

美元之上購金者，建議宜多作考慮。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

