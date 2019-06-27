【貿易開戰】景順：投資者不宜對貿易談判太樂觀，全球增長料減速

《環富通基金頻道２７日專訊》中美元首即將於Ｇ２０峰會期間會面，景順亞太區環球市場

策略師趙耀庭就此發表評論道，股票市場近日因中美有望重啟貿易談判而上漲，但該行認為投資

者不宜過度樂觀。

由於中美兩國立場自５月起轉趨強硬，該行相信在中美領導人會面之前，雙方的代表團難以

有足夠時間取得任何實質進展。

最近有中國科技公司被美國列入黑名單，預期這只會加強中國自主研發半導體等高科技產品

的決心，以擺脫美國在相關領域的主導地位。中國官員也提出了禁止向美國出口稀土的可能性。

會議將為兩國領導人創造機會，紓緩日益升溫的貿易緊張局勢。該行預計雙方或於會後暫緩加徵

關稅，並恢復貿易談判。

兩國均會積極看待後續談判，但該行認為雙方難以於短期內達成任何實質的貿易協議，至少

在今年餘下時間如是。



＊料全球主要央行落實貨幣寬鬆政策，下半年增長會略為減速＊



該行預計美國聯儲局和中國人民銀行等主要央行將落實更多貨幣寬鬆政策，這將為市場和經

濟增長注入強心針。因此，該行預計環球經濟增長於今年下半年只會略為減速。

該行仍然關注經濟放緩的跡象，藉此分析未來出現經濟衰退的可能性。但目前為止，該行預

計經濟仍將持續擴張，惟速度可能有所放慢。

隨著主要央行放寬政策，不僅有助防止美國和其他主要經濟體陷入衰退，而且應該會帶動環

球風險資產的表現勝於非風險資產。該行預計風險資產整體將跑贏大市，而投資者亦需要尋找多

元化的收入來源。（ｈｏ）

