《積金攻略－梁潘月寶》延期年金ＶＳ可扣稅自願性供款，如何選擇

《積金攻略》延期年金和可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）都是政府推出的退休理財規劃工具，
兩者合計可申請每年最多６０，０００港元的扣除額。有些人可能會問，究竟我們應該將資金投
放在延期年金抑或ＴＶＣ，才能賺取最理想的退休儲備？想知道如何調配得宜，首先就要明白兩
者的分別。
延期年金的性質是保險產品，最低保費總額為１８萬港元，最短供款期為五年，須定期繳付
保費或供款，提取年齡為５０歲或以上，而提取期最短為十年，須分期提取，保單持有人不用作
出投資決定。ＴＶＣ則會用資金作基金投資，供款無須定期定額，可以隨時增加、減少、暫停或
重新供款。供款須保存至６５歲才可提取，在退休時可選擇一筆過或分期提取。強積金成員可選
擇不同種類的基金，自行承擔投資風險。
＊年輕人可考慮ＴＶＣ＊
對於年輕人而言，由於ＴＶＣ投資在基金市場，長遠來說相信可賺取較佳回報，若果能夠好
好管理ＴＶＣ，假設獲得５％至６％回報，相比一般年金的保證回報只有２％至３％，是較為可
取的投資工具。而且，年輕人能夠承受較大的投資風險，ＴＶＣ供款又自主靈活，較切合他們的
理財習慣，將資金較大比重放在ＴＶＣ不失為一個好選擇。
臨近退休的人士，風險承受能力下降，建議可將ＴＶＣ的資金，逐漸轉移到延期年金。因為
如果到時股市下滑，強積金資產或會受到拖累，影響退休預算。強積金計劃雖有本金或回報保證
的保證基金，但回報偏低，甚至可能跑輸通脹。然而，延期年金可提供每月保證年金及設有保證
回本期，大家便可無懼市況波動。而且，年金產品需要持續供款，較適合擁有一定經濟基礎的人
士。
＊善用扣稅優惠＊
如果經濟能力許可，大家不妨善用政府提供的稅務優惠，無論資金投放在延期年金或ＴＶＣ
，每人每年可享高達６萬港元的扣稅額。假設夫婦二人各有最高６萬港元扣稅額，以１７％稅率
計算，二人可節省２０，４００港元稅款，足以用來支付長途旅行的旅費。
總括而言，ＴＶＣ較為靈活自主，成員可自訂供款金額、供款期數及提取年期；而延期年金
的保費金額、最少供款期及年金收入年期均有規定。雖然兩者皆提供扣稅優惠，同時需要留意個
人的資金流動性和通脹風險的因素，大家可以按照不同人生階段的理財需要、退休目標及財政狀
況等因素，考慮將資金放在ＴＶＣ或延期年金。而ＴＶＣ跟延期年金雙管齊下，可望儲下更豐厚
的未來錢！如有任何疑問，不妨跟理財顧問商量討論，一同規劃全面的理財藍圖。
《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》