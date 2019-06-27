中美貿戰有望暫緩，港股升３９９點報２８６２１破五十天百天線

《經濟通通訊社２７日專訊》Ｇ２０峰會期間舉行的「習特會」，據報已確定在本周六

（２９日）早上舉行，為大市進一步掃除不明朗因素，有傳中美兩國元首同意在峰會舉行之前，

就貿易摩擦問題宣布暫時休戰，美國暫停對餘下３０００億美元中國商品加徵關稅，但就不會共

同發表聯合聲明。是日期結日，恆指今早高開１３０點報２８３５２點，低見２８２８７點後穩

步上揚，加上日Ａ股造好，帶動港股以全日最高位收市，報２８６２１點，升３９９點或

１﹒４２％，重上５０天線（約２８３４７點）及１００天線（約２８５６９點）。主板成交

７８４﹒３１億元增加約２１％。

上證指數報２９９６，升２０點或０﹒６９％；深成指數報９２３９，升１１７點或

１﹒２８％，滬深兩市成交４７５７﹒８３億元人民幣。國企指數報１０８９７，上升１３１點

或１﹒２２％。

手機設備股造好，舜宇光學（０２３８２）升４﹒０３％，報８１﹒３元，位居藍籌升幅之

首。大市氣氛改善，公用股避險需求減，長江基建（０１０３８）軟０﹒３１％，報６４元，為

全日最差表現藍籌。

重磅股方面，匯控（００００５）揚１﹒４％，報６５﹒０５元；友邦（０１２９９）急漲

１﹒９４％，報８４﹒２元，創上市新高；５Ｇ遊戲惹憧憬，騰訊（００７００）升１﹒０９％

，報３５２﹒８元；雖然有傳阿里巴巴來港上市集資額較預期少一半，約有１００億美元，但港

交所（００３８８）仍隨市走高１﹒３９％，報２７７元；獲野村唱好的中移動（００９４１）

升１﹒５６％，報７１﹒４元。



＊５Ｇ概念再熱炒，中興漲逾６％＊



隔晚美國科技股反彈，手機龍頭蘋果公司股價曾一度重返２００美元關口，帶動本港手機相

關股均造好，除舜宇光學外，瑞聲科技（０２０１８）揚２﹒９１％，報４４﹒２５元；丘鈦科

技（０１４７８）急升５﹒８７％，報６﹒１３元；富智康（０２０３８）漲４﹒７１％，報

０﹒８９元；比亞迪電子（００２８５）走高４﹒０７％，報１１﹒２４元。

中興通訊（００７６３）宣布，其５Ｇ晶片已經發展到第三代，並將在下半年發布，股價急

飆６﹒２１％，報２３﹒１元。消息亦帶動相關５Ｇ概念股及中資電訊股受追捧，中聯通

（００７６２）上升１﹒６５％，報８﹒６１元；京信通信（０２３４２）漲２﹒２９％，報

１﹒７９元；鐵塔（００７８８）亦升１﹒４６％，報２﹒０８元；長飛光纖光纜

（０６８６９）揚３﹒３６％，報１５﹒９８元；普天通信（０１７２０）抽高１１﹒７１％，

報２﹒２９元。



＊國際油價急漲，帶動三桶油上揚＊



瑞信料澳門６月博彩收入可按年升５％，按月則跌６％，澳門貴賓廳業務亦將持續回穩。該

行推薦銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８），前者股價收漲３﹒８７％報５２﹒３５元，

後者升３﹒１６％報３７﹒５元。其他濠賭股亦全線上揚，永利澳門（０１１２８）升

５﹒２２％，報１７﹒３４元；新濠國際（００２００）漲４﹒４８％，報１６﹒７８元；美高

梅中國（０２２８２）升４﹒２２％，報１３﹒３４元。

上周美國原油庫存降幅超過預期，加上成品油庫存意外下降，隔晚油價大漲逾２％，觸及約

一個月高位。另外，中國４月原油進口總量創下月度新高，帶動石油相關股全線向上揚，中石油

（００８５７）漲１﹒１６％，報４﹒３５元；中海油服（０２８８３）走高１﹒１８％，報

７﹒６９元；中石化（００３８６）微升０﹒９４％，報５﹒３５元；內地下調汽油柴油價格，

中海油（００８８３）亦揚１﹒３６％，報１３﹒４６元。



＊監管要求降融資利率，內銀受捧＊



內地Ａ股貴州茅台（滬：６００５１９）股價今早突破一千人民幣大關，市值超過

１２５００億元人民幣，成為內地第三隻突破千元關的Ａ股。本港啤酒股亦跟隨上揚，潤啤

（００２９１）揚２﹒５％，報３６﹒９元；青島啤酒（００１６８）漲３﹒２８％，報

５０﹒４元。其他內需股亦有資金流入，匯證上調恆安國際（０１０４４）評級至買入，該股全

日走高１﹒９６％，報５７﹒２５元；旺旺（００１５１）升３﹒３１％，報６﹒５６元；統一

（００２２０）升４﹒３８％，報８﹒５８元；康師傅（００３２２）升３﹒５８％，報

１３﹒３２元。

內地監管要求再降小微企融資利率，刺激內銀股普漲。其中，早前受負面消息纏繞的招行

（０３９６８）亦見反彈，全日升１﹒９４％，報３９﹒４元，收復五十天線（３８﹒７４６元

）及廿天（３８﹒９５元）；建行（００９３９）揚１﹒６７％，報６﹒６８元；工行

（０１３９８）升１﹒４３％，報５﹒６８元；交行（０３３２８）揚０﹒８４％，報５﹒９８

元；中國銀行（０３９８８）升１﹒２３％，報３﹒２９元。（ｙｋ、ｊｔ）

