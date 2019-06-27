《經濟通通訊社２７日專訊》早上十時許，過百名示威者響應網上號召，到中環律政中心示
威，重申四大訴求，包括�放被捕人士，並要求與律政司司長鄭若驊對話。
有警察在花園道築成人牆，阻撓示威者前往律政中心，需要香港眾志秘書長黃之鋒到場與警
方理論，為示威者開路後，才能到律政中心示威。
期間，一名身穿印有「警察」二字背心的男子持攝像機拍攝示威者，部分示威者向警方高呼口
號，並指疑疑該男子冒警，要求他出示委任証，惟此人未有理會，隨後更轉身離去。（ｈｍ）（
ｚｚ）
27/06/2019 11:09
【移交逃犯】逾百市民響應網上號召堵律政中心，要求與鄭若驊對話
《經濟通通訊社２７日專訊》早上十時許，過百名示威者響應網上號召，到中環律政中心示
威，重申四大訴求，包括�放被捕人士，並要求與律政司司長鄭若驊對話。
有警察在花園道築成人牆，阻撓示威者前往律政中心，需要香港眾志秘書長黃之鋒到場與警
方理論，為示威者開路後，才能到律政中心示威。
期間，一名身穿印有「警察」二字背心的男子持攝像機拍攝示威者，部分示威者向警方高呼口
號，並指疑疑該男子冒警，要求他出示委任証，惟此人未有理會，隨後更轉身離去。（ｈｍ）（
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