《經濟通通訊社２７日專訊》警方由昨（２７日）起調離伊利沙伯醫院和仁濟醫院警崗駐守
的警員，警員轉為在周邊巡邏。警務處處長盧偉聰回應指警察並非撤離醫院，只是調往周邊巡邏
，如有市民需要警員協助，警員會立即返回崗位，並強調警方的行動會以市民利益為優先。
他指警員在醫院內面對不同敵意及不禮貌行為，難以展開工作，故採用此臨時措施以減少磨
擦，待各界冷靜后將會復設警崗。
盧偉聰指明日會與醫管局開會，跟進撤警崗的臨時措施帶來的影響。（ｈｍ）（ｚｚ）
27/06/2019 13:54
【移交逃犯】盧偉聰指撤警崗免醫警再生矛盾，各界冷靜後將復設
《經濟通通訊社２７日專訊》警方由昨（２７日）起調離伊利沙伯醫院和仁濟醫院警崗駐守
的警員，警員轉為在周邊巡邏。警務處處長盧偉聰回應指警察並非撤離醫院，只是調往周邊巡邏
，如有市民需要警員協助，警員會立即返回崗位，並強調警方的行動會以市民利益為優先。
他指警員在醫院內面對不同敵意及不禮貌行為，難以展開工作，故採用此臨時措施以減少磨
擦，待各界冷靜后將會復設警崗。
盧偉聰指明日會與醫管局開會，跟進撤警崗的臨時措施帶來的影響。（ｈｍ）（ｚｚ）
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