【移交逃犯】泛民議員到警總要求投訴課調查警員執勤時沒戴委任證

《經濟通通訊社２７日專訊》５名民主派立法會議員，包括譚文豪、區諾軒、朱凱迪、范國

威及梁耀忠，今日中午到警察總部，要求警方立案調查６月１２日的警民衝突中，不少「速龍小

隊」的警員身上並無編號，及最近連場示威期間，多名警員執勤時沒有配戴委任證。

公民黨譚文豪表示，他早前已向監警會及警察投訴課遞信投訴，今日再帶來無剪接的影片作

證據，促兩個部門徹查；區諾軒就指，報案的證據有由網上及通訊軟件搜集，他們已跟足警方要

求的程序去投訴，認為警方沒理由不接受投訴。（ｃｗ）（ｚｚ）

