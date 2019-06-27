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27/06/2019 16:30

【移交逃犯】立法會續辯論休會動議，泛民促政府正視示威者訴求

　　《經濟通通訊社２７日專訊》立法會今日繼續辯論由經民聯張華峰提出的，有關如何在是次
反修例事件令社會恢復穩定平和的休會辯論。
　　民主派批評建制派上星期以討論反修例事件會令社會不安為由，刻意製造流會，但今個星期
卻以同樣理由提出休會辯論，是自相矛盾；他們又認為，港府必須正視示威者的訴求，包括撤回
暴動定性、釋放被捕示威者等。民主黨鄺俊宇亦都重申，反修例一事「解鈴還須繫鈴人」，希望
出席會議的官員聽取社會意見。
　　建制派就表示，民主派和示威者企圖將事件升級至國際層面，批評是損害了香港的國際地位
，亦認為撤銷示威者控罪的要求是破壞香港的司法制度。民建聯陳恆鑌指，今次政府在修例的文
宣工作「手無搏雞之力」，又指中環部分海濱用地撥歸解放軍用作軍事碼頭一事，同樣被扭曲。
李慧琼認為，要停止紛亂，先要深化溝通，「求大同存小異」。其言論被衛生服務界李國麟批評
「離地」，並質詢建制派的說法如何能令社會回復平和。
　　若休會辯論獲得通過，立法會將會休會，不會審議原訂議程上的討論廢除中環海濱撥作軍事
碼頭的議案，有關議案涉及一條「先訂立、後審議」的附屬法例，若今個星期的大會不能討論，
有關附屬法例將於星期六起自動生效。（ｃｗ）（ｚｚ）

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